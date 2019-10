Nous, saisonnier.ère.s, d’hier à aujourd’hui

Le projet, Nous saisonnier, saisonnières…, initié par la Ville de Genève et réalisé par l’association Archives contestataires, la fondation Collège du travail et le collectif d’artistes Rosa Brux, a été inauguré mardi dernier au Commun par la Maire Sandrine Salerno et le Conseiller en charge de la culture, Sami Kanaan.

«Il s’agit d’un travail de mémoire autour de ces hommes et femmes qui ont connu l’exclusion sociale, les visites sanitaires et vivaient dans des baraquements, ignorés des Genevois», a déclaré la magistrate en introduction. Rappelant le contexte «particulièrement xénophobe» des années 60 et 70, elle a présenté cette exposition comme une occasion d’apprendre du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Des moyens et non des fins

Ces égarements commencent, en 1931, avec la création du statut de saisonnier par le Livret pour étranger, ou «permis A». Une autorisation qui octroyait, à condition de trouver un emploi, le droit de rester sur le territoire helvétique pour une durée de 9 mois renouvelable après 3 mois de retour au pays.

Venus répondre en nombre à un manque de main-d’œuvre après 1945, ils occupaient des postes dont les locaux ne voulaient plus et avaient interdiction de changer d’emploi. Le statut de ces travailleurs, italiens, espagnols, portugais ou yougoslaves, les livrait alors souvent à des employeurs «peu scrupuleux», pour reprendre les mots du Conseiller Kanaan. Il les privait du droit au regroupement familial, ce qui les aura poussés par milliers à faire venir et vivre leurs enfants dans la clandestinité. Ces derniers n’accéderont à la scolarité que grâce au travail de différents militants, au début des années 80.

Il faudra attendre 2002 et l’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne pour voir ce statut de saisonnier supprimé par le droit à la libre circulation des personnes.

Les statuts passent, les souffrances restent

Toutefois, pour certains, bien que de nouveaux statuts aient vu le jour depuis, de nombreux hommes, femmes et enfant sont confrontés, en substance, aux mêmes difficultés. Ce serait le cas pour les détenteurs du «permis L» qui sont autorisés à résider et travailler sur le territoire pour une durée inférieure à un an.

Interrogé par nos soins, José Sebastião, secrétaire syndical chez Unia, nous confie que bien que les statuts aient changé, «la précarité, elle, est la même». Il nous informe que ces travailleurs sont souvent embauchés via des boîtes d’intérimaires. «Lorsque les offres diminuent ou que la météo est mauvaise, ils restent à la maison sans revenu», déclare-t-il.

Au vu de leurs moyens et de leur statut les régies ne leur accorderaient pas de logements. «Ils se tournent alors vers des réseaux de sous-location ou ils payent le prix fort», ajoute le syndicaliste, avant de souligner que dans ces conditions, il leur est très difficile de passer du temps auprès de leurs familles.

Regroupement familial problématique

Les détenteurs de «permis F» peuvent également souffrir de leur situation administrative. Il s’agit de réfugiés faisant l’objet d’une décision de renvoi mais pour lesquels l’exécution de celui-ci serait en contradiction avec le droit international, les mettrait en danger ou serait techniquement impossible.

Pour obtenir le droit de demander un regroupement familial, les détenteurs de ce livret se doivent d’attendre trois ans après l’octroi de celui-ci. Seuls les conjoints, et les enfants âgés mineurs sont acceptés.

De plus, le regroupement est conditionné notamment par le fait de disposer d’un logement approprié, de ne pas dépendre de l’aide sociale et de pouvoir communiquer dans la langue du canton de résidence. Ajoutons que dans le cas où ils rempliraient ces conditions au regroupement, ils ne disposent que d’un délai de 5 ans pour en faire la demande, si les enfants ont plus de 12 ans ce délai est alors réduit à 12 mois.

A Genève, le (non) statut des mineurs non-accompagnés prive de nombreux enfants d’un accès véritable à l’école, d’après plusieurs collectifs (voir GH 41 et 43). Interrogée sur ce dernier point, la Maire Salerno affirme «bien sûr, nous leur devons un accès à la scolarité».

Qui sait, ces migrants d’aujourd’hui feront peut-être l’objet des expositions de demain?

Infos sur toutes les manifestations, conférences et exposition sur www.rosabrux.org