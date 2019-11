L’URSS et l’Allemagne photographiées à la veille de la terreur

Evgeny et Yakov Henkin sont nés respectivement en 1900 et en 1903 à Rostov-sur-le-Don. Ils sont issus d’une famille juive aisée. Evgeny, ingénieur et musicien, s’expatrie en 1925 en Allemagne. La République de Weimar a alors des rapports assez étroits avec l’URSS. En 1936, alors que la démocratie allemande a fait place au Reich hitlérien, il rentre en URSS. Mais en janvier 1938, en pleine terreur stalinienne, il est exécuté comme espion allemand. Sa famille n’apprendra son sort que beaucoup plus tard.

Quant à Yakov, économiste de formation et sportif émérite, il s’engagera dans l’Armée rouge mais mourra de maladie en 1941, dès les débuts du siège de Leningrad. Avec la redécouverte de leur travail photographique, c’est un véritable trésor qui a été mis au jour. Il avait été conservé par Frida Henkina, l’épouse de Yakov, au péril de sa vie.

Les deux frères ne sont pourtant pas des professionnels. Ils pratiquent la photo en amateurs éclairés. Ils disposent chacun d’un Leica, un appareil qui a ouvert une ère nouvelle dans l’histoire de la photographie. Désormais, renonçant à la pose, on peut saisir le mouvement. Les frères Henkin sont donc des pionniers du nouveau reportage. Par ailleurs, la photographie soviétique de l’entre-deux guerres est d’une richesse et d’une qualité exceptionnelles. Dès 1918, le commissaire du peuple à l’instruction Anatoli Lounatcharski avait affirmé l’importance de ce média comme «expression soviétique» par excellence.

Ce qu’ils nous ont laissé, ce sont des milliers de photos de Leningrad (Yakov) et de Berlin (Evgeny) en 1932. L’URSS, après l’offensive génocidaire contre les koulaks, vit une période de calme et de relatif bienêtre. Quant à l’Allemagne démocratique, elle vit ses dernières heures avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir en janvier 1933. On est donc dans une sorte de «temps suspendu», avant le déclenchement de la Grande Purge stalinienne d’une part, de la terreur nazie de l’autre. Puis éclatera la Seconde Guerre mondiale et ses dizaines de millions de morts. Les deux frères seront eux-mêmes emportés par la tourmente.

Photos sans légendes

Le beau recueil de photos publié par les Editions Noir sur Blanc nous montre d’abord Leningrad. Qu’y trouve-t-on? Yakov nous montre la vie quotidienne des Soviétiques, avec ses «héros du travail», mais aussi ses loisirs, les sports auxquels il attache une grande importance.

Sans faire nullement un travail de propagande officielle, il semble adhérer au régime. Celui-ci est bien présent dans ses prises de vue: portraits de Staline, société où l’on marche au pas (militants, gymnastes, enfants), encadrement du Parti omniprésent. Curieusement, on n’y trouve pas d’image de l’industrie lourde, qui était pourtant très valorisée par la propagande. A cela s’ajoutent des photos privées, voire intimes, qui disent un bonheur que l’on sait aujourd’hui menacé.

Sur le plan stylistique, Yakov est le plus inventif des deux frères. Son regard parfois «expressionniste» rappelle certaines images de M le Maudit de Fritz Lang.

A Berlin, Evgeny a photographié beaucoup de rues envahies par la foule et le trafic des tramways et automobiles. Mais aussi des fêtes de famille, et tant d’autres aspects banals de la vie quotidienne, ainsi que des portraits de femmes élégantes. La crise économique, qui frappe alors très durement l’Allemagne, apparaît peu. En revanche la montée du nazisme, proche de la victoire, est bien présente: inscriptions «JUDE» sur des magasins juifs, SA faisant le salut hitlérien.

Evgeny est sensible à une certaine modernité dans la République de Weimar: passage d’un zeppelin, immeubles où l’on sent l’influence du Bauhaus. Vu le danger croissant, il photographie de plus en plus de haut ou de loin. Relevons le fait qu’aucune de leurs photos ne portait de légende (celles-ci ont été reconstituées par la suite), ce qui leur confère une sorte de mystère supplémentaire.

Des textes éclairants, écrits pas plusieurs spécialistes, permettent de mieux les comprendre. Voilà donc deux sociétés encore relativement paisibles, où l’on peut jouir de la vie autour des terrains de foot de Leningrad ou sur les rives du Wannsee. Plus qu’un «beau livre» – ce qu’il est par la qualité remarquable de ses reproductions – l’ouvrage apparaît comme un témoin poignant d’un moment de répit avant la double catastrophe.

Les frères Henkin. Photograpies à Leningrad et à Berlin, Editions Noir sur Blanc, 2019, 291 p.