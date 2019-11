Pour un tarmac sous contrôle démocratique

«Les décisions relatives à l’avenir de notre aéroport se prennent dans une tour d’ivoire, entre Berne et Genève. La voix des premiers concernés, les communes et la population de la région, n’est pas entendue et le Grand Conseil lui-même n’a pas voix au chapitre», dénoncent les initiants. Pour pallier ce manque de démocratie, l’initiative «Pour...