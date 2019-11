Sous le soleil noir de la mélancolie

Etrange, borderline, désespéré et tendrement attachant, Matt Elliott est une figure dans l’univers folk rock. Il est l’un des rares musiciens britanniques ayant débuté avec The Third Eye Foundation, projet électronique et conceptuel alliant notamment drum’n’bass et trip-hop. En quinze ans et quelque neuf albums, le songwriter de Bristol a su imposer de véritables chansonsmonde qui dépassent...