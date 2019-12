«Le peuple du Rojava luttera jusqu’au bout»

Que se passe-t-il au Rojava après le dernier accord de cessez-le-feu?

Salih Muslim On sait que les Etats-Unis et la Russie se portent garants du cessez-le-feu, mais malheureusement les Turcs et les djihadistes n’ont jamais respecté cette trêve. La guerre continue aujourd’hui en plusieurs zones. L’Etat turc n’utilise plus d’avions de combat tout en recourant à drones et diverses armes lourdes.

Quelle est la région où les combats sont intenses en ce moment?

Selon les Forces démocratiques syriennes (FDS) (armée de coalition issue d’une alliance kurdo-arabe du nord de Syrie, qui a mené le combat contre Daech, ndlr), l’armée turque et ses mercenaires poursuivent leurs attaques et leurs vols de reconnaissance dans la région, les offensives visant principalement la région autour des villes de Tall Tamr et Ayn Issa. En ce qui concerne les dernières évolutions dans la première commune, les FDS ont indiqué que «l’armée d’invasion turque et les groupes djihadistes, qui lui sont alliés, continuent leurs attaques avec des armes lourdes. Les mercenaires ont attaqué les positions des combattants du Conseil militaire syriaque (soldats chrétiens syriaques, ndlr) dans le village de Derdara». Connue sous le nom de Petite Syrie, cette région compte de nombreuses composantes ethniques et religieuses de la Syrie dans ses districts et villages: Assyriens, Syriaques, Arméniens, Kurdes et Arabes y cohabitent. Tall Tamr est sous le feu constant des forces d’occupation depuis des jours.

Aujourd’hui, quel est l’état des négociations entre les FDS du Rojava et le gouvernement syrien?

Des négociations sont toujours en cours entre les deux parties. Mais, pour l’heure, seul existe un accord portant sur la question de la sécurité des frontières. L’armée syrienne stationne en plusieurs points de la frontière du Rojava. Cependant, les attaques de l’Etat turc se poursuivent. A mon avis, le gouvernement syrien et l’armée ne s’acquittent pas suffisamment de leurs responsabilités.

Ce qui se passe maintenant est une violation évidente du cessez-le-feu. Quelle est à ce propos l’attitude des Etats-Unis et de la Russie?

Nous ne faisons pas confiance à l’Etat turc. Bien que les Etats-Unis et la Russie, comptables de la trêve, ont mis en garde ce pays à plusieurs reprises, nous en sommes toujours à demander que les responsabilités soient prises et que les attaques de l’Etat turc cessent. Mais il n’y a toujours pas d’avancée concrète. Quoi qu’il arrive, le peuple du Rojava se dressera jusqu’au bout.

Comment analysez-vous l’attitude de la présidence américaine au Rojava?

L’attaque turque contre le Rojava s’est concrétisée suite au feu vert des Américains et à l’accord entre Trump et Erdogan. Les Etats-Unis savaient pertinemment que la Turquie passerait à l’offensive après l’ordre de retrait délivré par Trump. Pour notre part, nous sommes conscients du rôle des Américains dans la résolution du problème global de la Syrie, et nous n’avions pas demandé leur retrait complet du Rojava, afin d’éliminer l’Etat islamique. Les GI’s se trouvaient stationnés au Rojava pour deux raisons. La première a trait au pétrole. Il suffit de voir où se trouvent les forces américaines encore présentes. La seconde est liée à leur volonté de contenir Daech. Il n’en reste pas moins que si le gouvernement américain n’avait pas retiré ses forces, l’Etat turc n’aurait pas attaqué le Rojava. Le peuple kurde a été laissé seul face à la barbarie d’Erdogan. Depuis le 9 octobre, des centaines de civils, femmes, enfants, ont perdu leur vie. La Turquie a commis des crimes de guerre. Des bombes interdites ont été utilisées, mais aucun Etat n’a rien fait de concret pour arrêter le gouvernement turc.

L’Etat islamique est-il vaincu?

Si l’Etat islamique est défait géographiquement et militairement, cela ne signifie pas que la menace terroriste soit vaincue. Depuis l’agression turque, nombre de militants de Daech et leurs familles se sont échappés. Aujourd’hui, des dizaines de cellules dormantes demeurent et son idéologie perdure dans les régions qu’il a gouvernées pendant des années, comme à Raqqa et Deir ez-Zor. Mais surtout l’environnement dans lequel il est apparu et a prospéré existe encore: il n’y a pas de stabilité en Syrie. Si l’on veut éradiquer le terrorisme, il faut résoudre la crise syrienne, et établir une nouvelle Syrie, démocratique et décentralisée, à laquelle participeront tous les Syriens.

Les pourparlers de paix syriens, qui se sont tenus fin octobre à Genève sous l’égide de l’ONU, n’ont pas abouti. Pourquoi?

Personne ne représentait le Rojava. Il y a trois groupes dans ces réunions, l’opposition, le gouvernement syrien et une délégation civile déterminée par ces deux représentants (la Russie et l’Iran étaient aussi présents, ndlr). Malgré de nombreuses rencontres, nul résultat à l’horizon. Il est nécessaire que toutes les parties des pourparlers de paix syriens participent à ces négociations, pour qu’une solution puisse être trouvée. Près de 6 millions de personnes vivent dans le Rojava et dans le nord de la Syrie. Les Forces démocratiques syriennes(FDS) ont ce droit d’être représentées, mais elles ne figurent toujours pas au nombre des délégations. Il faut parvenir à une issue conforme aux exigences des peuples. En particulier, les droits du peuple kurde doivent être reconnus et protégés, notamment au Rojava.

Marche lémanique contre l’invasion du Kurdistan par la Turquie

Depuis le 9 octobre dernier, le gouvernement turc a envahi le Nord-Est de la Syrie, des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir ou ont été massacrées par l’armée et les groupes djihadistes alliés.

Pour protester contre cette offensive militaire extrêmement violente, une marche contre l’invasion du Kurdistan, soutenue par des représentants d’institutions et des partis de toutes communautés vivant au Kurdistan ainsi que par des organisations et des partis locaux, a débuté le 5 à Lausanne pour rejoindre Genève le 6 décembre.

«Nous voulons aussi encourager tous les acteurs internationaux, les institutions et les milieux démocratiques à hausser leur voix contre cette ingérence et cette guerre en contradiction totale aux droits humains fondamentaux», expliquent les signataires de l’appel à la marche.

«Comme l’a annoncé clairement Erdogan, l’un des principaux objectifs de cette opération consiste à nettoyer ethniquement la région de sa population kurde et d’y installer à sa place jusqu’à 3 millions de réfugiés arabes, y compris les familles de milices djihadistes alliées de l’Etat turc. Si la poursuite de cette opération est autorisée; c’est un nettoyage ethnique à caractère génocidaire sous les yeux de la communauté internationale. Afin de faire obstacle à cet objectif de l’Etat turc et de le stopper urgemment, nous demandons à la communauté internationale, aux Nations Unies en particulier, ainsi qu’à toutes les autres institutions internationales, organisations de la société civile, à la presse et aux peuples qui croient en la liberté et à la paix d’assumer leurs responsabilités en nous soutenant», précisent encore les signataires.

La marche est partie de la Place de la Riponne à Lausanne le 5 décembre, s’arrêtant à Renens. Le 6 décembre, elle se déplacera à Genève sur la Place Neuve dès 13 heures pour se rendre ensuite dès 15h à la Place des Nations. Dès 20 heures, une soirée se tiendra à la Maison des associations au 15, Rue des Savoises.