Pétition lausannoise contre le Black Friday

Après une question de la conseillère communale Laura Manzoni (POP) le mardi 26 novembre sur les horaires étendus et les ventes du Black Friday, le POP Lausanne a lancé une pétition «pour soutenir une consommation raisonnée ainsi que le commerce local» adressée au Conseil communal de la capitale vaudoise.

«Le concept du Black Friday propose une consommation à outrance grâce à des prix cassés, promotions et bonnes affaires dans un temps limité. Il permet aux grandes enseignes de brader les pièces restantes et d’écouler les stocks pour faire de la place pour la marchandise vendue à Noël. Bien entendu, plus une enseigne est grande, plus elle peut concentrer ses offres dans ses succursales. Cette pratique nuit ainsi également aux petits commerces locaux, qui ne peuvent pas rentrer dans cette folie concurrentielle. Malgré cela, Lausanne a décidé d’autoriser cette pratique, même en cette année de grêve du climat», assure Joaquim Manzoni, membre du Bureau du POP Lausanne et initiateur de la pétition.

«Pour proposer un tel concept (des soldes et une extension des heures d’ouvertures), les commerces lausannois doivent demander une autorisation à la police du commerce. En acceptant leur demande, la Ville se montre ainsi favorable à cette pratique», précise-t-il encore. Par cette pétition, le POP Lausanne veut donc que la Ville revienne sur ses autorisations d’ouvertures étendues des commerces.

Il entend aussi amener la question dans le débat politique en 2020, et parvenir à terme à une limitation de tels événements perçus comme déloyaux vis-à-vis des petits commerces et poussant à une surconsommation inutile.