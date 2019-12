Un parking souterrain de trop à l’hyper-centre!

Pourquoi s’opposer au futur parking souterrain de Clé-de-Rive? Ariane Arlotti Nous sommes contre un projet qui va attirer encore plus de voitures dans l’hyper-centre. Celui-ci va à l’encontre de La loi cantonale pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) prévoyant que, dans ce secteur ,la priorité soit donnée aux mobilités douces et aux transports publics. ...