L’étrange Noël anticapitaliste de Mr. Dickens

Il fallait oser. Quelques mois après la Grève féministe et des femmes du 14 juin, la dramaturge, comédienne et humoriste satiriste Claude-Inga Barbey à l’anglophilie inguérissable imagine dans un prologue, à destination de sa version du «Conte de Noël» de Charles Dickens, une grippe-sou décatie, en fin de vie, tyrannique et désespérément auto-ironique, Arabella. Méchante...