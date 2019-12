Un bel ouvrage sur l’histoire du Nord vaudois

Ce «voyage à travers le Nord vaudois», qui constitue désormais un livre, se fonde sur une exposition qui eut lieu en 2014-2015, à l’occasion du 250e anniversaire du Musée d’Yverdon, créé en 1764. L’idée était d’illustrer ce passé proche et lointain par 250 objets significatifs.

Il était donc logique que le livre commençât par le 18e siècle, celui de la fondation de l’institution. Un siècle qui fut aussi celui de la célèbre Encyclopédie d’Yverdon de Fortunato Bartolomeo De Felice, laquelle fit concurrence à celle de Diderot et d’Alembert. Puis l’ouvrage s’intéresse au château lui-même, issu de l’époque savoyarde, qui constitue aujourd’hui le cadre architectural du Musée. Ensuite l’opus remonte bien en arrière dans le temps et parcourt les millénaires, en s’appuyant à chaque fois sur un objet, magnifiquement mis en valeur par la photographie ou le dessin, et expliqué avec précision et clarté, mais sans pédanterie.

Le récit est toujours vivant, et souvent précédé d’un titre aguicheur, volontiers humoristique. Par exemple: «Une dînette à l’âge du bronze» ou «Aux armes, sabre de bois!». L’objet le plus ancien – constitué d’armatures de flèches pour la chasse – date du Mésolithique (10’000 – 5000 av. J.-C.). Ces objets sont faits de pierre, de bois, de divers métaux, de papier, et j’en passe. Ils ont toutes sortes de fonctions. Certains sont d’usage quotidien, à l’image des lampes à huile; d’autres répondent à un but rituel, telle cette statue celtique aux torques datant du 1e siècle av. J.-C. Mais on trouvera aussi dans l’ouvrage des armes, des jeux, des objets liés au pouvoir, ou encore érotiques, comme ce phallus gallo-romain faisant le geste de la fica, qui symbolise la pénétration. Bref, tous les aspects de la vie sont représentés.

Et lorsque l’original a disparu dans les tourmentes de l’histoire, une maquette y supplée, permettant par exemple de s’imaginer un castrum (forteresse) romain. La barque gallo-romaine de 9,25 m. de long, datant des 3e ou 4e siècle de notre ère et servant au transport des marchandises, représente l’une des pièces maîtresses du Musée.

Domination savoyarde puis bernoise

Tout en restant dans l’Antiquité, on quitte la région d’Yverdon proprement dite – mais non les trésors de son Musée – avec une série d’objets égyptiens, rapportés de voyages au 19e siècle.

Sait-on qu’Yverdon possède l’ensemble funéraire (momie et son sarcophage) le plus complet de Suisse? Certes, exposer des cadavres pose désormais à tous les musées un problème déontologique, que la maîtresse d’œuvre de l’ouvrage, France Terrier, explicite bien.

Quant au Haut Moyen Age, notamment burgonde, souvent considéré à tort comme une période d’obscurité, il nous a légué de superbes boucles de ceintures. Mais déjà l’on aborde l’époque savoyarde. Plusieurs dessins évoquent des «objets immatériels», à savoir des scènes de vie. Puis c’est le temps des baillis bernois (1536). De magnifiques vases et des meubles démontrent l’activité intense de potiers et d’ébénistes locaux.

Epoque contemporaine

Pour la période de l’indépendance vaudoise (1798) et du canton de Vaud (1803) jusqu’à nos jours, quelques portraits présentent des hommes de sciences, des notables ou des figures locales.

On relèvera la photo de l’imprimeur Henri Cornaz, qui s’engagea pour la lutte du peuple algérien. Mais ici, c’est plutôt son rôle dans l’enrichissement des collections du Musée qui est mis en valeur. L’époque contemporaine a toute sa place dans le livre, avec en particulier les célèbres caméras Paillard Bolex, créées par l’usine éponyme, qui a disparu, alors qu’elle avait joué un rôle capital dans l’économie de la région. Et Yverdon se fait connaître aujourd’hui par ses industries de pointe, telle la fabrication de panneaux solaires.

Mais on verra aussi dans le livre l’activité des sociétés locales (de gymnastique, chorales) et des organisations syndicales et politiques défilant le 1er Mai. Pour terminer sur une note d’humour, on notera que la publicité des Marocaine Filtre en faisait vers 1960 «la cigarette du sportif… sans doute celui qui assiste au match de foot clope au bec plutôt que celui qui se démène sur le terrain! Espérons que nombreux seront les habitant.e.s d’Yverdon et de toute sa région à acquérir cet ouvrage qui représente un remarquable travail de vulgarisation, accompagné de superbes illustrations. Il raconte toute leur histoire!

Musée d’Yverdon et région. 250 objets (sous la direction de France Terrier, avec la collaboration de Catherine Saugy), Musée d’Yverdon et région et Infolio éditions, 2019, 347 p