Le silence de l’amer

Depuis 25 ans, le réalisateur et héros exclusif de ses propres films, Elia Suleiman et une grande part de la critique, croient que son cinéma estampillé «burlesque mélancolique, décalé et émouvant entre gag et manifeste» a quelque chose de vaguement pertinent à esquisser, dire par ricochets allusifs, métaphoriques et satiriques sur… quoi au juste? L’occupation...