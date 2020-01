Des élections incertaines au bout-du-lac

La vague verte se concrétisera-t-elle dans les communes genevoises? Le parti écologiste veut y croire. Il annonce un nombre record de plus de 200 candidat.e.s dans 26 communes (parfois sur des listes communes avec le PS comme à Bernex et Veyrier) aux élections municipales du 15 mars. Il annonce aussi 17 candidat.e.s à la course...