Un recours déposé contre le candidat Pierre Bayenet

Mais où habite Pierre Bayenet, candidat à l’exécutif de la Ville de Genève pour solidaritéS? Selon l’annuaire local.ch, il résiderait à La Croix-de-Rozon, mais depuis décembre, il se targue d’habiter en plein-centre de Genève à Plainpalais en sous-location, ce qui l’autorise à postuler à l’exécutif genevois selon la Loi sur l’exercice des droits politiques. Saisi par plusieurs interpellations, la Chancellerie a finalement validé sa candidature, après visite du domicile genevois par l’Office cantonal de la population et des migrations.

Peu convaincu, Tobia Schnebi, candidat du PdT au conseil municipal a décidé de déposer la semaine dernière un recours auprès de la Chambre constitutionnelle contre la décision de la Chancellerie. «Je me demande jusqu’où les règles peuvent être tordues par certains qui en ont les moyens, jetant ainsi un discrédit supplémentaire sur les institutions démocratiques et aussi sur toutes celles et tous ceux qui s’engagent dans la lutte politique», s’interroge le candidat. «Ce recours fait partie de mon engagement pour le respect de la démocratie, de ses règles et de tous ceux et celles qui sont appelés à participer, de loin ou de près, aux élections», justifie-t-il.