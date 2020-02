Eloge de la marche avec Bach par Anne Teresa de Keersmaeker

Ils sont seize, de noir vêtus. En hauts de voile, pantalons et vestes fluides, bermudas et robes pour les plus juvéniles. Un ensemble transgénérationnel. Il évolue, de marches en danses. Ou la marche comme embrayeur possible de la danse. Au début de «The Six Brandenburg Concertos» (2018) d’Anne Teresa de Keersmaeker, une ligne d’interprètes avance...