Le PST-POP veut une commission d’enquête parlementaire sur Crypto AG

Que la Suisse ait abrité une société d’espionnage de plus de 100 gouvernements à la solde de la CIA et des services secrets allemands passe mal au sein du Parti suisse du Travail PST-POP. A l’occasion de la session de printemps du parlement, qui commencera le 2 mars, son conseiller national, Denis de la Reussille soutiendra les initiatives annoncées par le Parti socialiste (PS) pour que soit mise en place une commission d’enquête parlementaire sur la société zougoise Crypto AG. «Une enquête complète sur ce scandale est une évidence pour nous. Et nous devons éviter que tout cela ne soit balayé et caché sous le tapis», déclare Gavriel Pinson, président du PST.

«Il est difficilement concevable que le gouvernement suisse n’ait pas eu connaissance de la propriété réelle de Crypto AG. Si tel était le cas, la Confédération suisse aurait été simplement dirigée par des amateurs pendant des décennies. Il rappelle que pendant des années, 900’ 000 personnes en Suisse ont aussi été surveillées et fichées par la police fédérale sans aucune base légale. La Suisse dispose donc d’un service de renseignement qui fonctionne bien. Il semble d’autant plus improbable que le Conseil fédéral n’ait rien su sur Crypto AG», souligne encore le PST-POP, qui rappelle que le gouvernement et le Parlement «ont fait tout leur possible pour que le scandale des fiches soit oublié le plus rapidement possible».