Les seniors, une mine d’or trop ignorée

Si les seniors présentent un risque statistiquement faible de connaître une période de chômage, ils sont particulièrement touchés par deux problématiques quand ils perdent leur emploi: le chômage de longue durée et l’arrivée en fin de droits. Dans leur recherche d’emploi, ils doivent de surcroît lutter contre les images négatives associées à l’âge. Sur la base d’envois de CV de différents chômeurs fictifs et d’entretiens d’une quinzaine de patrons de PME des cantons de Fribourg et de Vaud, Adile Gachoud montre que l’âgisme est bien une réalité.

Que vous a appris votre enquête?

Adile Gachoud Les entretiens que j’ai menés avec les chefs d’entreprise montrent que les préjugés liés à l’âge restent forts chez les employeurs. Un tiers des employeurs a évoqué que les seniors seraient moins flexibles, moins malléables que les travailleurs plus jeunes. Ils auraient des habitudes, seraient moins souples et moins capables d’adaptation. Trois employeurs ont soulevé la problématique des nouvelles technologies dans le sens où tous les seniors n’ont pas forcément d’aisance dans le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies. Deux employeurs évoquent aussi que le fait d’être senior et de postuler pour des métiers dans lesquels une bonne forme physique est demandée est un frein. Outre des images négatives toujours présentes, les employeurs sont également réticents à engager des chômeurs seniors à cause d’une projection uniquement sur le court terme avec cette catégorie de travailleurs, mais aussi à cause d’un investissement formation pouvant être trop important au vu des années restantes de vie active. Il existe cependant des signaux (en reprenant la terminologie de l’économiste américain Michael Spence) qui peuvent atténuer cette image négative pour l’employeur. Parmi les neuf signaux soumis aux employeurs, ceux attestant d’une flexibilité/capacité d’adaptation/ouverture au changement et de formation continue sont particulièrement appréciés. Ceux liés à la prise en charge des cotisations pour la prévoyance professionnelle, au renoncement à un salaire adapté, à un haut degré de motivation, à la performance et à la productivité jouent un rôle négligeable ou marginal. Il ressort aussi que les dossiers des candidats âgés de 58 ans et plus sont rapidement mis de côté.

Comment alors palier cette discrimination?

La formation continue tout au long du parcours professionnel devrait être plus largement promue par les politiques publiques et les employeurs. Comme certaines études l’ont déjà souligné, elle reste indispensable pour éviter l’exclusion du marché de l’emploi. L’Etat devrait également développer l’offre de travail temporaire ainsi que les formations pour les chômeurs seniors, tout en poursuivant une politique de sensibilisation auprès des employeurs. Quant à ces derniers, ils devraient notamment faire preuve de plus de volontarisme dans l’embauche de chômeurs âgés. Nos recommandations à l’intention des demandeurs d’emploi seniors concernent surtout leurs dossiers de candidature. Au vu des résultats sur les signaux, nous leur conseillons de mettre en avant leur formation continue, leurs expériences et de faire preuve de flexibilité. De manière plus générale, un changement de mentalité et d’attitude envers les chômeurs seniors serait souhaitable.

Que pensez-vous des rentes-ponts pour chômeur âgés en fin de droits mis en place dans le canton de Vaud?

C’est une bonne politique pour éviter que les seniors tombent à l’aide sociale, en leur permettant de faire le lien avec l’entrée à la retraite. Le défaut cette mesure de protection est qu’elle ne propose pas d’emplois.

La rente-pont fédérale au National

Le 4 mars, le Conseil national se penchera sur le projet de rente-pont fédérale pour chômeurs âgés. Pour la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du CN, celle-ci devrait être versée à toutes les personnes en fin de droit âgées de 60 ans et pas uniquement aux personnes qui arrivent dans cette situation après leur 60e anniversaire. La CSSS-N a aussi décidé que les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance devaient, elles aussi, être prises en compte dans la durée minimale d’assurance, ce qui représente une disposition très importante pour les femmes. La prestation transitoire serait versée aux personnes ayant une fortune nette inférieure à 50’000 francs (100’000 francs pour les couples).

Si le projet était adopté tel que le propose la commission, le nombre de bénéficiaires de prestations transitoires devrait s’élever, selon les estimations, à 6200 en 2028, pour un coût de 270 millions de francs (contre 70 millions dans la version minimale du Conseil des Etats et 230 millions selon celle du Conseil fédéral).

Tout en saluant le projet, l’union syndicale suisse (USS) regrette que le seuil de fortune donnant lieu à la prestation soit si bas. Elle déplore aussi la suppression des cotisations d’épargne LPP dans les dépenses reconnues. L’introduction de prestations transitoires pour les chômeurs et chômeuses âgées «est une étape importante et nécessaire», tranche le Parti socialiste suisse.