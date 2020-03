La Jeunesse socialiste genevoise (JSG) appelle à voter Maria Perez

A l’issue du premier tour des élections au Conseil administratif de la Ville de Genève, les candidat.e.s socialistes, Sami Kanaan et Christina Kitsos ont débouché en tête devant le duo écologiste formé par Frédérique Perler et Alfonso Gomez. Pour sa part, la représentante du Parti du Tavail, Maria Perez est arrivée en 8ème position avec 9492 voix.

En prévision du deuxième tour, toujours prévu le 5 avril, la Jeunesse socialiste genevoise (JSG) a annoncé avoir décidé de soutenir cette dernière candidature, outre celle des représentant.e.s des Socialistes et des Vert-e-s. «L’engagement de Maria Pérez est sincère et sans compromission dans la défense de la solidarité, de la justice sociale, de l’égalité femmes-hommes, du respect de l’environnement, d’un service public fort et du maintien des prestations à toute la population. C’est pourquoi la JSG appelle à voter aussi pour elle sans conditions», précise la JSG. «En faisant ce choix, la JSG s’engage pour la poursuite d’un long et solide partenariat avec la gauche radicale en ville de Genève. Nous faisons également le choix clair d’un Conseil administratif à majorité féminine et représentant la gauche dans toute sa pluralité», explique-t-elle encore.