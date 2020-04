Ecrire l’épidémie dans l’urgence, mais la tête froide

En exergue, tout est dit, une crainte, mais aussi un souhait. «Je n’ai pas peur de tomber malade. De quoi alors? De tout ce que la contagion risque de changer. De découvrir que l’échafaudage de la civilisation que je connais est un château de cartes. J’ai peur de la table rase, mais aussi de son contraire: que la peur passe en vain, sans laisser de traces derrière elle».

Plus jeune prix littéraire Strega d’Italie avec son roman La solitude des nombres premiers, Paolo Giordano a décidé d’écrire dans l’urgence un ouvrage sur l’épidémie de Cov-19, qui flambe en Italie. Fort de son bagage scientifique, le livre égrène des réflexions, voire des méditations sur les chiffres de la contagion, notamment sur le taux de reproduction de base (R0) de la maladie infectieuse ou sur la mondialisation, mêlées à des souvenir plus personnels comme lorsqu’il avait attrapé à douze ans la maladie Pieds-mains-bouche à Milan.

«Je voulais écrire aussi vite que possible, afin de contribuer à l’indispensable effort d’information. J’ai tout de suite rédigé des articles de presse, mais je voulais aussi informer par le biais de cette forme particulière, un livre, qui permet aux gens de prendre un peu plus leur temps et d’élaborer une chaîne de raisonnement. Le temps du roman viendra», a-t-il expliqué dans L’Humanité pour expliquer sa démarche. Le pari est réussi.

En courts chapitres, Paolo Giordano interroge et décrypte les informations du monde extérieur qui lui parviennent dans son confinement pour mieux les mettre en perspective et dévoiler l’envers des signes come le faisait Roland Barthès dans ses Mythologies. Privilégiant la réflexion sur la dramatisation des sentiments, ce salutaire exercice d’éclaircissements mené la tête froide sera utile à tous et toutes.

