Le fond de l’air est jaune vif

Que n’a-t-on pas écrit de sottises au sujet des Gilets jaunes! Raison de plus pour apprécier ce livre, doté d’une excellente bibliographie et d’études attentives et exactes. On lira notamment les contributions de l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon (Accroître le «pouvoir de vivre») et du philosophe Etienne Balibar (Le sens du face à face). Il...