Une figure de la résistance grecque disparaît

Manolis Glezos, figure de proue de la résistance grecque et européenne contre le nazisme, militant et défenseur constant de la liberté, de la démocratie, de l’équité et du progrès social, personnalité marquante dans l’histoire de la gauche européenne, est décédé hier à l’âge de 97 ans le 30 mars.

Glezos est entré dans l’Histoire à l’âge de 19 ans avec son camarade Lakis Santas, dans la nuit du 30 au 31 mai 1941 (c’est-à-dire quelques semaines après le début de l’occupation nazie d’Athènes), en arrachant de l’Acropole le drapeau nazi. Ainsi commençaient pas moins de 80 ans dédiés à la lutte. Actif dans la Résistance comme jeune communiste, il sera arrêté par les Allemands puis par les Italiens et enfin par les collaborateurs grecs.

Manolis Glezos sera plus tard condamné à mort deux fois pendant la Guerre civile, mais en 1950 la sentence sera commuée en prison à vie. Il sera libéré en 1954 puis à nouveau arrêté en 1958, accusé d’espionnage. Il restera en prison jusqu’en 1962 malgré la mobilisation internationale autour de ce symbole de la résistance antifasciste. Avec le coup d’État des colonels, il sera de nouveau emprisonné en 1967.

Après la chute de la dictature il ne rejoint aucun des deux partis communistes qui ont scissionné en 1968 et tente de faire revivre l’Union Démocratique de la Gauche (EDA), expression légale de la gauche et de l’extrême gauche dans les années 1950-60. Dans les années 1980, EDA coopère avec le Pasok (parti socialiste grecque). Glezos est élu deux fois au parlement mais prend ses distances avec le Pasok. Pendant un certain temps il sera élu maire de son village sur l’île de Naxos où il expérimente des formes de démocratie directe.

Actif à gauche, il participe dans les années 2000 à Syriza et est ainsi élu en 2014 au Parlement européen. Lorsque Syriza capitule après le référendum et les élections de septembre 2015, il est candidat pour Unité Populaire. Pendant tout ce temps il a toujours été actif dans différents mouvements, notamment le mouvement exigeant de l’Allemagne des réparations ainsi que des mouvements de solidarité internationale.

«Sa contribution dans presque tous les aspects de la sphère publique, sa personnalité et son courage, son enthousiasme constant et sa quête de nouvelles idées passionnantes, lui donneront une place particulière dans l’histoire politique et sociale du 20e siècle. Il manquera à tous ses camarades de Syriza, aux membres de tous les partis et organisations de gauche, à tous les citoyens démocratiques de Grèce», explique Olga Athaniti du Parti de la gauche européenne (PGE).