Danses en ligne de coeur

Dotée d’un regard sensible et féministe, la merveilleuse et inventive interprète au sein du Ballet genevois depuis 2014 nous livre, sous confinement et en toute liberté d’esprit, ses souvenir et parcours au fil de plusieurs créations chorégraphiques visibles sur le net. Une belle manière d’apprécier le travail de danseuses et danseurs à l’ère d’une pandémie...