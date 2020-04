Majorité de gauche en Ville de Genève

«Après 50 ans de présence ininterrompue, la gauche radicale n’est plus représentée à l’exécutif de la 2ème Ville de Suisse. Alors que les crises sociales, écologiques et économiques actuelles, avec les politiques de réduction des moyens pour les collectivités publiques, nécessiteraient des réponses radicalement solidaires et de renforcement des services publics, le curseur de l’exécutif se déplace vers le centre-droite. Avec leur choix ruineux de la division des forces de la gauche combative, les dirigeants de SolidaritéS portent une lourde responsabilité pour l’exclusion de cette gauche-là de l’exécutif », expliquent dans un communiqué Alexander Eniline, Président du Parti du Travail et Tobia Schnebli, membre du Comité directeur. Candidate du parti, Maria Perez arrive en 7ème position, avec 19’397 voix, devançant cependant de plus de 1’500 voix le candidat de solidaritéS, Pierre Bayenet.

Grand vainqueur des élections, le PS se félicite de son alliance avec les Verts. «Porteuse de projets innovants pour la Ville avec des mesures prioritaires en matière de justice sociale, d’égalité et de lutte contre les changements climatiques, nous sommes prêt.e.s à relever les défis qui s’annoncent», précise l’alliance dans un communiqué.

Pour sa part, le PdT entend «poursuivre son engagement politique pour réaliser un changement en profondeur, social, solidaire et écologique de la société et il le fera avec toutes les forces qui œuvrent dans le même sens et en respectant la démocratie, l’égalité et la transparence».

Changements de majorité à Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg

Petit tremblement de terre à Chêne-Bougeries. Avec l’élection d’un deuxième Vert à l’exécutif en la personne du président du Conseil municipal, Florian Gross, qui rejoindra le sortant Jean-Michel Karr la droite perd sa majorité au Conseil administratif. Le PLR Jean Locher, arrivé 3ème au premier tour, est évincé du podium.

A Chêne-Bourg aussi, la majorité du Conseil administratif passe à gauche avec l’élection du socialiste Jean-Luc Boesiger, qui rejoindra l’écologiste Philippe Moser à l’exécutif. «Pour le PS, il s’agit du premier membre d’un exécutif communal aux Trois-Chêne depuis près de 70 ans», relève le parti.