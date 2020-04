En crise grave, la presse menacée de mort?

«La pandémie du coronavirus précipite l’industrie des médias suisses dans une des pires crises de son histoire.

Le secteur (…) voit aujourd’hui, en plein confinement, ses revenus publicitaires s’effondrer», relevait dans un communiqué début avril le syndicat Syndicom.

En Suisse romande, parmi d’autres le quotidien fribourgeois La Liberté est passé de quatre à deux cahiers, du fait aussi de la disparition des actualité sportive ou culturelle. Le groupe Tamedia, qui possède de nombreux titres (TdG, 24Heures, Le Matin dimanche) a introduit le chômage partiel dans ses rédactions. Les annonces des grandes surfaces ou d’informations sur la pandémie comme celle payée par la Canton de Genève qu’on voit fleurir dans les gratuits comme GHI n’inversent pas la tendance.

Un plan fédéral modeste

Le syndicat a demandé à la Confédération de créer un fonds d’aide urgente aux médias. Ses buts? Permettre d’augmenter l’aide à la distribution des journaux, postale ou privée. Mais aussi d’assurer la sauvegarde des imprimeries, titres, stations radio, agences de presse, plateformes et sites en ligne ou de financer enquêtes et reportages. Syndicom soutient aussi les pigistes. Beaucoup ont vu chuter ou disparaître leurs modestes revenus du jour et lendemain. Par communiqué le 9 avril, le syndicat indique s’être engagé pour «que les indépendants et les freelances reçoivent une aide immédiate pour faire face à la crise actuelle. Mais le Conseil fédéral reporte toujours la mise en place de mesures unifiées. Nous nous engageons donc auprès des offices cantonaux compétents pour faire pression dans le but de trouver une solution par le biais des cantons.»

De son côté, le syndicat Impressum réclame une modification des Ordonnances fédérales, demandant que l’argent dévolu au paiement des indemnités de chômage partiel soit versé dans le financement des informations journalistiques et le maintien des postes.

Selon les informations du Temps, la conseillère fédérale socialiste Simonetta Sommaruga, en tant que cheffe de l’Office fédéral de la communication, aurait planché sur un paquet d’aide de 80 millions.La moitié serait dévolue à couvrir l’ensemble des frais de distribution postale des journaux durant trois mois, une bouffée d’air aussi cruciale pour Gauchebdo. Pour l’heure, ce plan n’a pas obtenu l’agrément des six autres membres du Conseil fédéral. Bref, la presse et des journalistes peuvent attendre et péricliter, contrairement aux compagnies aériennes sans doute.