En Turquie,«prêt à mourir pour se tenir debout»

Historiquement ce groupe, qui est plus un collectif de musique, a été créé par 4 étudiants à Istanbul en 1985 afin de lutter contre le coup d’Etat militaire que le pays avait subi 5 ans auparavant. En trois décennies, Grup Yorum a produit 23 albums et un film. Près de 70 musiciens en ont fait partie ainsi que des centaines de choristes. Il est connu en Turquie pour son œuvre mêlant musique traditionnelle et contestataire. Mais aussi parce qu’il n’a jamais cessé de porter la voix de la classe ouvrière et des minorités opprimées.

Soutien de Joan Baez

Grup Yorum a toujours connu des difficultés avec la justice turque, toutefois la répression à son encontre s’est fortement accentuée ces dernières années. En effet, le groupe est accusé d’avoir des liens avec le DHKP-C (un des nombreux partis communistes pratiquant la lutte armée en Turquie).Ce que les artistes ont toujours réfuté. Le succès de cet ensemble musical ayant vendu plusieurs millions de CD et qui rassemble des milliers de sympathisants à chaque concert, lui donne une aura et une audience bien supérieures à celles du DHKP-C. Ces accusations ont fait que le centre culturel géré par Grup Yorum connaisse plus de 8 perquisitions en 3 ans. Les personnes présentes ont été mises en garde à vue, leurs instruments de musique furent détruits et leur local mis à sac par la police.

En juin 2015, la chanteuse américaine Joan Baez était montée sur scène avec le groupe à Istanbul et joué avec eux. A l’issue de sa prestation, l’ensemble musical lui avait remis symboliquement une guitare cassée par la police lors d’une perquisition. Malgré des soutiens internationaux et nationaux, la répression s’est acharnée sur le groupe, notamment après la tentative de coup d’Etat de 2016. En 2017, deux de ses membres échappent à la police et se réfugient en France. D’autres sont placés sur «la liste grise des terroristes» (système créé par l’Etat turc pour classer les terroristes recherchés, la grise étant pour les moins dangereux).

«Jeûne jusqu’à la mort»

Face à cette situation, quatre musiciens du groupe débutent en mai 2019 une grève de la faim afin de faire cesser la répression dont ils sont victimes. Ils réclament notamment la fin de l’interdiction de leur concert, l’arrêt des perquisitions dans leur centre culturel et le retrait de leurs membres de la liste des«terroristes les plus recherchés». Fin 2019, İbrahim Gökçek et Helin Bölek sont libérés pour raisons de santé. Tous deux décident alors en janvier 2020 de recommencer «un jeûne jusqu’à la mort» afin de protester contre la situation du groupe et de ses membres. Lors d’une interview avec le journal Politis en février dernier, Ibrahim Gökcek déclara: «Prendre cette décision n’a pas été si difficile au vu de ce que nous vivons chaque jour. Nos instruments et notre musique sont systématiquement détruits. Nos concerts interdits. Nos noms inscrits sur des listes terroristes, et nous sommes emprisonné.e.s.. Bien sûr, depuis le début, nous voulons vivre. Mais parfois, en Turquie, il faut être prêt à mourir pour se tenir débout.» Il ajoute encore une parole qui s’avérera lourde de sens: «Et je sais que, s’il devait nous arriver quelque chose, à Helin ou à moi, la résistance ne prendrait pas fin.»

Ibrahim Gökcek, le guitariste du groupe, est actuellement entre la vie et la mort. Helin Bölek, elle, est décédée le 3 avril. Son enterrement a été réprimé par la police, qui a empêché la famille d’emmener sa dépouille à Okmeydani, quartier alévi (minorité issue de l’islam chiite comptant environ 15 millions de membres en Turquie et politiquement acquise à la gauche, ndlr) à Istanbul, amenant son corps directement au cimetière, où un dernier hommage lui a été rendu.