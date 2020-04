Majorité de gauche en Ville de Genève

«Après 50 ans de présence ininterrompue, la gauche radicale n’est plus représentée à l’exécutif de la deuxième ville de Suisse. Alors que les crises sociales, écologiques et économiques actuelles, avec les politiques de réduction des moyens pour les collectivités publiques, nécessiteraient des réponses radicalement solidaires et de renforcement des services publics, le curseur de l’exécutif...