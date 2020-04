Record des victimes du Covid-19 aux USA

Les Etats-Unis ont franchi ce samedi 11 avril le seuil symbolique des 20’000 morts(24’000 au 14 avril, ndlr) du Covid-19. Ils deviennent ainsi, selon un bilan en nombre absolu, le pays le plus touché de la planète devant l’Italie. En terme relatifs, la péninsule transalpine reste certes encore, de loin, bien plus touchée puisque l’Italie compte six fois moins d’habitants. Cependant, plusieurs épidémiologistes états-uniens dont le conseiller de la Maison Blanche, Anthony Fauci, estiment qu’au rythme de la progression du fléau, le nombre de victimes étatsuniennes pourrait atteindre ou dépasser les 100’000.

Au moment même où tombent ces chiffres, une polémique enfle dans le pays autour d’un éventuel assouplissement prochain du confinement. Donald Trump lui-même a suggéré dans un de ses points de presse quotidiens que cette perspective était envisagée. Wall Street, en forte chute à nouveau vendredi, et les milieux patronaux plaident de la même façon pour un retour progressif à la normale. «Je vais avoir à prendre la décision la plus importante de ma vie» dans les prochains jours, a souligné Trump. Tout en reconnaissant qu’un déconfinement trop rapide pourrait avoir de funestes conséquences, il a insisté sur le fait qu’un redémarrage trop tardif de l’économie ne serait pas une meilleure option: «Rester à la maison entraîne aussi la mort (…). Une différente forme de mort peut-être», a-t-il lancé.

New York, les démunis martyrisés

Plusieurs scientifiques et médecins de renom ont réagi immédiatement à ces propos, pointant combien il serait

«criminel» de lever les mesures de confinement dans un tel contexte. Alors que le New York Times sort un dossier accablant sur «les atermoiements et l’irresponsabilité de Trump» dans la gestion de la crise, plusieurs analystes relèvent les causes systémiques qui ont contribué à faire galoper l’épidémie. Comme à New York, où le virus fait trois à quatre fois plus de victimes dans les quartiers pauvres du Bronx, de Brooklyn ou du Queen.

Médecin africain-américain dans le quartier du Queen, Michael Andrew ne trouve «pas de mots assez durs» pour dénoncer la submersion des hôpitaux publics, quand les établissements privés et «leurs riches patients bien assurés rechignent à manifester la moindre solidarité». Il évoque ces files d’attente devant l’hôpital public Elmhurst où les personnes, «pour l’essentiel des africains-américains ou des latinos», n’ont aucune assurance maladie et se déplacent en désespoir de cause quand symptômes et souffrances sont devenus trop insupportables. «L’attente est si longue, explique Michael Andrew, que beaucoup abandonnent. Ainsi rentrent-ils et, parfois, meurent-ils chez eux.»

Profits maximisés et hécatombe

La crise économique et financière, jumelle de la crise sanitaire, en est un autre facteur aggravant. Depuis la mi-mars, près de 10 millions de salariés ont perdu leur emploi en vertu d’un Code du travail très probusiness, qui permet au patronat de se séparer à bon compte de ses personnels pour éponger immédiatement une partie de ses pertes. Pour faire face à l’hécatombe, l’hôpital Elmhurst a dû faire venir des camions frigorifiques pour établir «une morgue de crise», quand, plus terrible encore, des fosses communes ont été creusées sur l’île de Hart Island, au large de Manhattan, pour les victimes pauvres dont les proches ne viennent pas réclamer les corps.