Au cœur des hasards sensibles

Son mythique Gambling, Gods and LSD (2002) est une odyssée méditative, multisensorielle, un trip traversant histoires et visions d’extase à travers trois continents. Par une composition musicale dans le rythme et l’enchaînement des images, le cinéma arpente les limites de notre perception: accélérés, ralentis, superpositions, sauts, tramages et tuilages d’images et sons. Pour questionner ou...