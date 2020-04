Monde paysan: objectif luttes

Situation paradoxale sur le front de l’agriculture en Suisse au temps du coronavirus. Alors que de nombreux consommateurs se ruent sur les produits locaux et s’approvisionnent via la vente directe auprès de maraîchers et paysans, le Conseil fédéral continue à miser sur une ouverture plus grande du marché et l’importation de biens agricoles. «Le gouvernement...