Pour la baisse des primes d’assurance maladie

Le 30 avril, le Mouvement populaire des familles (MPF), l’Association des familles monoparentales (AFM), les associations membres du Collectif d’associations pour l’action sociale (CAPAS), Pro Familia Suisse et plusieurs partis de gauche, mais aussi le MCG, se sont fendus d’une missive à Alain Berset.

Les signataires demandent à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) que les primes d’assurance maladie obligatoire de soins soient diminuées de 60%. «Cette remise doit s’appliquer à toutes les personnes ou familles touchées par une diminution de revenus due aux conséquences de la pandémie, cette crise ayant d’importantes répercussions sur leurs revenus. Elle concerne notamment toutes les personnes à emploi, statut et revenu précaires tels les nettoyeurs.euses, les mères célibataires, les personnes gardant des enfants ou les personnes s’occupant de malades ainsi que les indépendants», précisent les signataires dans leur missive.

La mesure pourrait s’appliquer depuis le mois de mars et aussi longtemps que dureront les mesures liées à cette pandémie. Son montant pourrait être financé par les réserves des caisses maladie et par la Confédération. La demande va dans le sens de celle de l’Union syndicale suisse, qui dans une conférence de presse du 15 avril avait demandé une réduction de primes pour les salarié.e.s aux revenus faibles et moyens.