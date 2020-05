Repenser le modèle économique

Réuni le 5 mai, le Grand Conseil neuchâtelois a octroyé une prolongation des prérogatives du Conseil d’Etat jusqu’au 26 mai. Ce décret permet ainsi au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la population dans un canton où, selon certaines extrapolations, 5% de sa population serait affectée. Le représentant du groupe POPVertSol, Michael Berly (POP), a rappelé que cette prolongation exceptionnelle était difficilement acceptable. Celle-ci devait se limiter aux deux prochaines semaines et intégrer de manière étroite les commissions au processus décisionnel. Le bureau du Grand Conseil a par ailleurs refusé l’urgence de deux projets de loi du groupe. L’un avait pour but de suspendre les baisses et autres allégements fiscaux octroyés aux personnes morales; l’autre demandait une contribution exceptionnelle des grosses fortunes, qui n’ont eu de cesse d’augmenter ces dix dernières années. Le député POPVertSol, Michael Berly, a par ailleurs exhorté le Conseil d’Etat et le parlement à intégrer de manière systématique le principe de durabilité dans tous ces rapports futurs.

Situation économique

Depuis la moitié de l’année 2019, le secteur horloger, notamment le milieu de gamme, est confronté à une péjoration de sa situation économique. La situation Covid est bien évidemment venue accentuer ce processus. Le Chef du département de l’économie neuchâteloise, Jean-Nathanaël Karakash, rappelle qu’une montre sur deux finit en Chine et ce par différents biais (vente aux touristes chinois, dans les diverses succursales ou à l’intérieur du pays). Toutes activités confondues, c’est environ 50’000 emplois, soit plus de la moitié des postes de travail neuchâtelois, qui sont au bénéfice de Réductions d’horaire de travail (RHT). Si celles-ci limitent les licenciements et l’impact sur les emplois à court terme, elles ne permettront sans doute pas sur le moyen terme de faire face à la crise sanitaire et à la diminution globale de la demande au niveau mondial. Bref, le temps est plus que jamais opportun de repenser notre modèle économique.

Le système ne parviendra tout simplement pas à absorber le nombre de chômeuses et chômeurs sur le marché de l’emploi. Seule la répartition globale du temps de travail sur la population active, c’est-à- dire une réduction des horaires pour tous et un revenu universel, permettra de construire une société équilibrée, à la fois respectueuse de tout un chacun et de l’environnement.

Un 1er Mai d’initiatives

Jour férié dans le canton de Neuchâtel, le 1er Mai a vu une multitude d’initiatives dans cette période marquée par l’épidémie et le semi-confinement. Au Val-de-Travers, le Parti Ouvrier et Populaire a ainsi diffusé des chants engagés dans les rues. Sur la toile, différentes initiatives ont également défilé tout au long de la journée. Unia a sillonné des rues virtuelles via sa page Facebook, en laissant la parole à ses différents secrétaires syndicaux.ales. Rétrospectives, programmes et enjeux ont pu ainsi être découverts, mais tous appelant à continuer la lutte.