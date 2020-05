Journal du coronavirus

Lundi 11.5.20, 15°

Déconfinement. L’école, les enseignants, les écoliers, les mesures.

Les quelque 70 librairies indépendantes que compte la Suisse romande ont subi la secousse, et sont sérieusement affaiblies, comme le note Olivier Babel, secrétaire général de Livre- suisse. Tout le secteur vacille, en particulier les éditeurs. «Nous lançons ce lundi une action pour que les lecteurs achètent des livres d’auteurs et d’éditeurs suisses.» Reçu 3 commandes de privé.e.s.

TdG. Bouchons aux douanes.

EMS de Vessy, Odette, 106 ans, a vaincu le c.!

Distribution des sacs de nourriture, 8000 inscrit.e.s.

Dimanche 10.5, pour la Fête des mères, un bienfaiteur a fait ajouter une fleur par sac.

Avec la reprise, F2 ne diffuse plus de film à 14h.

Je me rends à la poste. Cela fait du bien de retrouver les enfants qui sortent de l’école en chahutant. Je les questionne, réponses variées, du franc enthousiasme à un haussement d’épaules.

File de voitures sur le chemin du Relai et, pire encore, rue de la Mairie, qui se prolonge au-delà du giratoire sur la route de Certoux. Je plains les frontaliers…

Le ciel est clair sur la Salève et le Jura, mais noir entre les deux, coups de tonnerre, j’essuie quelques gouttes, puis l’orage éclate. Je suis rentrée à temps! Je parcours un manuscrit de poèmes.

Repas: il me reste du champagne, je l’accompagne d’un avocat avec des crevettes à la sauce cocktail.

TJs. Confinés, les Suisses ont économisé 12 mds, ils en dépenseront 5,5 mds.

Mardi 12.5.20, 13°

Mon rosier orange s’est effondré sous les coups de l’orage d’hier. J’appelle la mairie, qui ne peut rien faire pour moi. C’est J-P qui viendra le redresser et l’arrimer.

TdG. Restos, peu de clients. Le Remor transformé en Orient-Express.

Il y a 200 ans naissait Florence Nightingale, la patronne des infirmières. Qui demandent une augmentation de la formation (43% des besoin à ce jour), une meilleure considération, une revalorisation des salaires. Aujourd’hui, une sur deux arrête sa profession.

F2. Les magasins de vélos ne désemplissent pas.

L’ouvrier de Eaux Secours débouche le lavabo, soulagement.

Je reprends ma chronique. Il y a encore 13’000 caractères. Puis j’arrive à un peu moins de 8500 ouf!

ABE. Interview de Pascal Vandenbergue, directeur de Payot. Les éditions et les auteur.e.s souffrent. Des livres mort-nés, sortis fin février

Mercredi 13 mai 20, 14°

$TdG. Rentrée du livre réussie, les gens faisaient la queue à l’extérieur. Soif de lecture. Le livre reste une valeur sûre. 12’000 recueils de dessins d’enfants offerts au personnel soignant. Mais au Mexique, les soignants sont agressés, par peur du virus.

J’appelle le kiosque, qui n’a pas reçu le Canard.

Anouk a fait un projet de présentation des poèmes du c. Je prévois une publication.

TJs. Lauber convoqué le 20.5 par la commission judiciaire.

Infrarouge sur la pauvreté, les files de gens aux Vernets ont fait le tour du monde. Avec Hugo Fasel et Ada Marra. Elle dit que la première mention du mot pauvreté en politique suisse ne date que de 2010. Il faut régulariser ces travailleurs, leur donner les moyens de subsistance. Thierry Apothéloz, Conseiller d’État chargé du Département de la cohésion sociale (DCS), répond depuis chez lui, conscient du problème, il a soumis des propositions.

Jeudi 14.5.20, 16°

TdG. Capacité réduite des transports en commun: on élargit et prolonge les pistes cyclables, on modifie des tracés, zones à 30 km/h, places de stationne- ment supprimées, feux clignotants.

Réouverture des frontières le 15.6, accord avec l’Allemagne, l’Autriche. Un journaliste demande à Karin Keller- Sutter ce qu’il en est avec la France, la ministre lève les yeux au ciel et dit: «Avec la France, c’est compliqué».

11h, Françoise vient chercher ses livres, elle me remet un mousseux pour les auteur-e-s, nous buvons un café, bavardons.

17h15 déjà… Je prépare la couverture du recueil de Heike.

C dans l’air: la guerre des vaccins.

Le Courrier. Allemagne, travailleurs de Roumanie et de Bulgarie, exploités sous- payés, aucune mesure contre le c. Il est temps de repenser la production de la viande bon marché avec laquelle l’industrie allemande inonde le continent.

Pour Rodolphe Christin, sociologue français, les maux engendrés par le tourisme sont plus importants que les bénéfices qu’il procure. Le capitalisme est en train de détruire le monde.

Vendredi 15.5.20, 15°

Aujourd’hui à 11h59: faire du bruit, manif en faveur du climat.

TdG. Sondage TdG sur 1000 personnes, 51,9% contents de déconfiner, 48,1% non.

Les CFF font briller leurs gares de mille feux, nettoyage en continu.

La Poste renonce à supprimer des offices (après des centaines de fermetures), mais va louer de la surface à des PME, fusionner des divisions courrier et paquets (aujourd’hui, les facteurs n’en délivrent que 35%), va investir 3 mds, le double de ce qui était prévu, se profiler dans la communication numérique sécurisée. Cela me fait immensément plaisir. J’ai tant râlé contre les fermetures d’offices.

Il faut de la solidarité entre les pays, nous sommes tous sur la même planète.

Au courrier: 12 enveloppes, surtout des demandes de dons.

Je copie le poème sur la liberté et en écris 2 autres pour le journal c. des poètes.

C dans l’air. Vacances: alors, on réserve? Images de Santorin désert, du jamais-vu. En Grèce, le tourisme représente 20% du PIB (10-15% en Italie et en Espagne, un peu moins en France).

TJs. La Migros va accorder une prime de 500 fr. à son personnel de vente. Manor 250 en bons d’achats, le pingre! Manif pour le climat, loin des rassemblements de 2019, coronavirus oblige.

-50% de déchets pendant le confine- ment.

Je reprends le manuscrit de Bruno, cherche des images pour la couverture.

Le Courrier, édito de Philippe Bach sur les libertés à regagner. Il est remonté.

On fête les 9 ans du vote de l’initiative 144 pour une mobilité douce, et on commence à peine à l’appliquer, une décennie plus tard seulement. La période actuelle est une chance pour les nouvelles habitudes de déplacement.

Les cantons veulent que les analyses du Covid-19 soient financées par l’assurance de base, exonérées de la franchise. Faute de quoi certaines personnes potentiellement infectées pourraient renoncer à se faire tester.

Le chef de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevêdo, se retire avant la fin de son mandat, pendant la pire crise économique depuis les années 1930.

Samedi 16.5.20, 18°

TdG. Le canton de Genève possède 750 espèces d’arbre, 500’000 hors forêt, 240 spécimens isolés. Plusieurs ont été apportées aux 18e et 19e siècles par de riches familles. Elles furent recensées par Pyramus de Candolle et Edmond Boissier. Dans le parc Beaulieu, le plus vieux cèdre du Liban, 1735. Aux Bastions, des arbres exotiques du temps où il était encore un jardin botanique, dont un gincko, qui existait au temps des dinosaures. Pour qu’un arbre puisse se déployer, il lui faut 100 m2 au sol. Un récent reportage sur les arbres parle de leur extraordinaire intelligence.

Interview de Mauro Poggia. La Suisse n’était pas préparée. Il faut produire des masques en Suisse, former davantage, personnel soignant et médecins.

Genève: 1700 terrasses. La Ville accepte que les bistrots les agrandissent.

F-I. Problèmes dans la distribution des journaux. Voilà pourquoi Le Canard enchaîné n’a pas été livré.

Jardin: je coupe les branches de la plante devant le seringat, les roses.

Repas: soupe aux fanes de radis.

Eurovision sans public, je regarde quelques minutes. Puis les 30 ans de Gerra, j’adore ses imitations.

Dimanche 17.5.20, 21°

F-I. Le chant des cachalots. Avec le déconfinement réapparaîtra le bruit. Sur la terre, comme sous l’eau.

Le bilan mondial fait état de plus de 297’200 décès. 4’360’000 cas d’infections ont été enregistrés officiellement. Les pays les plus touchés sont: États-Unis (84’000 décès), Grande-Bretagne (33’000), Italie (31’000), Espagne (27’000), France (27’000). La Suisse: 1595.

Olivier sonne à midi. Nous descendons au local, il emporte ses recueils, et un exemplaire des livres qu’il a mis en page.

Spritz et repas sur la terrasse, sympa.

Arte: L’Homme qui en savait trop, vu il y a longtemps, suspense d’un bout à l’autre, sacré Hitchcock. Mais le sort des femmes! Elles doivent surtout se taire. Nous sommes en 1956…