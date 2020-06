Des multinationales contre l’emploi

Le 28 mai, la compagnie aérienne low cost EasyJet a déclaré, par simple communiqué, de presse qu’elle réduirait jusqu’à 30% de ses effectifs – soit environ 4500 emplois sur 15’000, tout en annonçant la reprise de ses vols le 15 juin. «Le personnel est choqué par l’ampleur de cette annonce. Les employés ont subi des réductions de salaire pour maintenir la compagnie aérienne à flot et c’est un vrai coup de pied dans les dents qu’ils reçoivent en retour», dénonce l’Association britannique des pilotes (Balpa).

Grounding social

«Etant donné qu’EasyJet est une compagnie britannique, que le Royaume-Uni est son marché le plus important et qu’elle a reçu des centaines de millions de dollars de sou- tien de la part des contribuables britanniques, il faudra nous prouver la nécessité de procéder à des réductions aussi drastiques», ajoute l’association professionnelle.

En Suisse, où la compagnie emploie environ 1’000 employé.e.s entre Genève et Bâle, les réactions sont aussi vives. «La compagnie vient de verser des juteux dividendes à ses actionnaires, l’annonce des licenciements sans mentionner un plan social est choquante. D’autre part, les lois suisses imposent l’obligation d’un plan social et la négociation avant de procéder à un licenciement collectif», souligne Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical de SSP Trafic aérien, en demandant l’ouverture immédiate des négociations avec la direction d’Easyjet afin d’aboutir à un plan social pour le personnel affecté dans les aéroports suisses.

Régime ultra minceur

La même semaine, le siège de Weight Watchers (WW) Suisse à Nyon a annoncé la suppression d’emplois de près de deux tiers de son personnel actif dans toute la Suisse. Cette mesure touchera 110 postes de coaches et de guides de la multinationale, essentiellement des femmes. «Alors que l’entreprise refuse de communiquer ses plans réels aux salarié.e.s, notamment sur l’avenir des sites fermés, WW procède d’ores et déjà à des résiliations de contrats de bail. Cette stratégie du fait accompli est inacceptable», relève le syndicat Unia, qui a été mandaté par les travailleur.euse.s pour défendre leurs intérêts.

Droits bafoués

«De plus, la multinationale du régime minceur a jusqu’à présent bafoué les droits de ses salarié.e.s dans la procédure de consultation et a refusé de s’asseoir à la table des négociations», explique Unia, qui demande intervention des autorités vaudoises et fait appel aux client-e-s pour soutenir le personnel. «Tandis que WW voulait initialement donner un délai de consultation du personnel de dix jours, l’entreprise a mis neuf jours pour transmettre des informations et répondre très partiellement aux premières questions de la commission du personnel. L’entreprise refuse de donner les chiffres détaillés qui permettraient de faire des contre-propositions pertinentes aux licenciements», relève encore le syndicat, qui exige une prolongation du délai de consultation.