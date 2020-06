Un revenu minimal face au choc social en Espagne

Le gouvernement de Pedro Sanchez a approuvé par décret la semaine dernière l’instauration d’un revenu d’insertion lors d’un conseil des ministres extraordinaire. Promesse de campagne du socialiste, la prestation vise à réduire de 80% l’extrême pauvreté en Espagne et touchera environ 850’000 ménages (dont environ 100’000 monoparentaux). Le montant variera de 462 à 1’015 euros selon la composition du ménage. «C’est la plus grande avancée en matière de droits sociaux au moins depuis la loi sur la dépendance de 2006», a expliqué le vice-président des affaires sociales, Pablo Iglesias.

Aide sous conditions

Pour obtenir l’aide dès le 1er juin, il faudra prouver une situation de vulnérabilité signale El Pais et avoir résidé légalement en Espagne pendant au moins un an, ce qui exclut les migrants en situation irrégulière. Des exceptions seront envisagées pour les demandeurs d’asile ou des femmes étrangères victimes de violence sexiste. Le gouvernement a estimé que le coût global du revenu minimum s’élèvera à environ 3 milliards d’euros par an. Ils seront financés par le budget général de l’État.

L’IMV pourrait également être complété par des revenus salariaux, ainsi que par d’autres prestations des Communautés autonomes. «Il s’agit d’une étape importante, car pour la première fois, le gouvernement central va mettre en œuvre une politique de prestations de dernier recours, indépendamment des antécédents de cotisations du demandeur et au-delà des prestations familiales ou d’invalidité», reconnaît Maria Dalli, chercheuse de l’Institut de droits humains de Valence sur le blog Alrevesyaderecho.

«L’IMV est un soulagement pour de nombreux ménages. Ce n’est pas le revenu minimum de subsistance que nous voulions par loi, mais c’est un grand pas pour favoriser une sortie plus rapide de la crise et ne pas augmenter les niveaux de pauvreté sociale déjà dramatiques», souligne Carmen Campoy, membre de la direction du syndicat UGT de Castille-La Manche.

Nissan va fermer ses entreprises en Catalogne

Partenaire d’une alliance avec Peugeot, le constructeur automobile japonais Nissan a décidé la semaine dernière de fermer ses trois usines en Catalogne. Cette fermeture laissera sur le carreau 3000 salariés, mais les licenciements pourraient s’élever à environ 20’000, en englobant les ouvriers des usines de composantes ou d’équipements, qui travaillent pour la marque. «Ce résultat est la conséquence d’une décennie de négligence et de manque d’investissement de l’entreprise dans son centre de production catalan, malgré le fait qu’elle ait reçu des aides et des

encouragements importants de la part des institutions, notamment 3 millions d’euros investis par la Generalitat (gouvernement catalan) l’année dernière», relève El Diario.

Le site catalan aurait aussi été victime de la concurrence de l’usine Peugeot-Nissan ouverte à Tanger en 2012. A l’occasion d’une manifestation ce week-end à Barcelone, le président du comité d’entreprise de Nissan, Juan Carlos Vicente, a assuré que les travailleurs se battraient jusqu’au bout contre la fermeture.