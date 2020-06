Journal du coronavirus, fin

Lundi de Pentecôte 1.6.20, 22° Christo, l’artiste «emballeur» du Pont- Neuf et du Reichstag, est mort le 31 mai à son domicile à 84 ans. L’artiste- plasticien a marqué l’art contemporain par ses œuvres in situ, avec sa femme Jeanne-Claude, nécessitant des années de conception et des millions de dollars pour ne durer que quelques jours TdG. Enquête sur le ressenti des ados pendant le confinement, besoin de mouvement, de confiance. En dernière page: des dessins d’enfants qui disent merci.

Ouzo en apéritif, un air d’été.

TJm. USA, manifs devant la Maison Blanche, obscurcie, Trump emmené dans le bunker, petit, mal commode, où Bush avait été enfermé le 11.9.01.

CH. Les confinés ont jardiné sur les bal- cons et au bas des immeubles. + 30 à 50% dans les jardineries.

Les Aventures de Robin des Bois 1938, La version qui m’avait fait rêver quand j’étais petite…

Jardin: je coupe les roses fanées, cueille une poignée de fraises des bois.

C dans l’air: USA. La police est une institution raciste, qu’il est difficile de réformer. Le racisme contre les Noirs est atavique aux Etats-Unis, depuis l’esclavage. Et dire que l’humanité vient d’Afrique… «Law and order», Nixon a gagné sur ce slogan en 1969. Trump s’adresse à son électorat, 42%, qui ne le quittera jamais.

TJs. Reportage passionnant sur le Pr genevois Didier Pittet, qui apprend à la terre entière comment se laver les mains.

Mardi 2.6.20, 26°

TdG. Reprise des activités en plein air durant le w-e, comme si l’épidémie n’avait pas existé. Les glaciers et les loueurs de pédalos sont contents.

Je fais 3 bocaux de confiture.

31.5 aux Vernets: 3284 colis alimentaires, plus 400.

G-B. La crise sanitaire est accentuée par le Brexit.

VS. 5 membres du Collectif Femmes- VS ont déployé le 31.5 une banderole de 15 m à la Pierre-Avoi, annonçant le 14 juin 20.

Rédige l’interview d’Alexandra, puis yoga sous les cerisiers.

TJs. Les gens guéris peuvent avoir de graves séquelles. 1 sur 5 a besoin d’une réadaptation.

ABE, données personnelles: les entreprises savent tout de nous. Programme de reconnaissance faciale, on peut nous identifier dans une foule. Terrifiant.

Regarde sur TSR2 L’heure du secret, série de suspense suisse, réalisée par Elena Hazanov, sympa.

Mercredi 3.6.20, 26°

TdG. Sami Kanaan veut organiser des «petits formats culturels» en remplacement des grands événements annulés. Je vais lui proposer une lecture de poèmes sur le confinement.

Trump fait évacuer une manif pacifique à l’aide de gaz lacrymogènes pour se rendre à pied devant une église vandalisée, une Bible à la main.

Rente-pont pour les chômeurs, l’UDC est contre.

Au courrier, la lettre d’une maison d’édition qui n’a pas le temps de lire mon manuscrit. 4 mois pour ça! J’ai envoyé les 2 articles pour «Signé Genève».

TJs. Session des Chambres dans Bernexpo, froide, peu agréable, loin des restos. Mariage pour tous: la Suisse rejoindra les 29 pays qui l’ont accordé.

23h, vais me coucher, pour rattraper la mauvaise nuit d’hier… quelques pages du livre d’Elisabeth Chavelet sur Rachida Dati, belle à l’extérieur, laide à l’intérieur.

Jeudi 4.6.20, 19°

Invité de la RSR: Kanyana Mutombo, secrétaire général du CRAN, Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme anti-noir, présent en Suisse au quotidien. Jim Mattis, 69 ans, l’ex-ministre de la Défense de Donald Trump, l’accuse publiquement:«Donald Trump est le premier président qui n’essaye pas de rassembler les Américains. Nous payons les conséquences de trois années sans adultes aux commandes». Envoyé!

7 mios de Français ont regardé Koh Lanta. Envie d’être à l’air libre…

TdG. Les Colis du cœur remettaient 3450 sacs par semaine, aujourd’hui 9000. La complexité du système crée l’exclusion. Une personne qui a un contrat de travail d’une certaine durée devrait avoir droit à un permis de séjour donnant accès à tous les services sociaux.

Le procureur Keith Ellison a requalifié de meurtre l’acte de Derek Chauvin, qui a tué George Floyd et poursuit les 3 autres flics pour complicité de meurtre. ENFIN!

Pars à 15h15 aux Mattines, pas d’attente, ni dehors, ni pour payer.

C dans l’air: la revue The Lancet prend ses distances avec son étude sur l’hydroxydhloroquine, qui remettait en cause son efficacité.

TJs. Hong-Kong, manifestation par des milliers de personnes pour commémorer les événements de Tienanmen, malgré l’interdiction de la Chine.

La pollution cause 3000 morts par an en Suisse, sans qu’on s’en inquiète, alors que le Covid-19 a fait 1920 victimes. F5, documentaire sur le Machu Picchu, le secret des Incas. Ecriture par des cordelettes? Fin de La La Land, vais me coucher.

Vendredi 5.6.20, 16°

J’apprends avec consternation le décès d’Anne-Marie von Arx-Vernon, hier, à 71 ans.

TdG. Simonetta Sommaruga: plaidoyer pour des changements envers le climat et le développement durable.

La Ville a été obligée de rendre public le rapport sur les frais, dont la moitié n’était pas justifiée.

Le peuple votera sur l’initiative pour des multinationales responsables (la droite est contre!)

Je vais mettre 2 enveloppes à la poste, acheter le Canard.

TJm. Un livre sur la Grève des femmes, NOUS, réunissant plus de 80 photos de 32 femmes photographes. Je reprends mes bio-bibliographies, jamais en ordre.

C dans l’air: Vacances: partir… mais où?

Samedi 6.6.20, 19°

Pars un peu avant 9h pour la Migros, pas d’attente. Je m’attendais à pouvoir contribuer à la récolte de nourriture pour les personnes dans le besoin, mais ce sont les maisons de quartier qui s’en occupent, dommage, j’effectuerai un virement. M’arrête à Schilliger, choisis des plantes.

TdG. 4 boîtes de nuit vont ouvrir ce soir, permission de minuit, comme pour Cendrillon. Le jet d’eau reviendra jeudi 11.6.

TJm. Cérémonie du 6 juin en Normandie, un seul vétéran.

Adriana me rappelle au sujet de mon poème… je l’avais laissé de côté à cause des recueils à imprimer pour ma maison d’édition.

TJs. Le train de la Jungfrau rouvre, inauguré le 1er août 1912, après 20 ans de travaux colossaux, il mesure 9,3 km, cul- mine à 3454 mètres, la plus haute station de chemin de fer en Europe, avec une vue panoramique à couper le souffle. Une idée de voyage pour cet été?

USA, le maire de Minneapolis met un genou à terre et pleure devant le cercueil de George Floyd. 8’46’’ de silence, le temps que dura le maintien de George à terre. Omar Sy et beaucoup d’autres personnalités se mobilisent, dont Roger Federer.

La reprise économique plus rapide que prévu, la bourse et Trump euphoriques. Manifestations en Suisse contre les violences policières.

Terminé la relecture de mon poème sur ma sœur. Retrouvé 3 fautes.

Dimanche 7.6.20, 17°

Pollux ne cesse de sortir et rentrer, tout mouillé.

2e cahier TdG. Les spécialistes data créent et analysent des courbes à par- tir de données chiffrées, précieuses pendant le confinement.

«Fatigue à distance», le cerveau peine et fatigue à déchiffrer les visages et le langage du corps à travers un écran, ce qu’il fait en continu de manière subliminale.

TF1, Pontevedra, 84’000 habitants, ville sans voitures au N-O de l’Espagne, un modèle.

Washington «Black lives Matter» en grosses lettres jaunes sur la rue qui mène à la Maison Blanche. Avant: des villes vides. Aujourd’hui: des villes pleines. 78% des Américains soutiennent les manifestations.

TJs. OSR une trentaine de musiciens sur 120, parterre presque vide.

Les BdP ont rouvert, eau à 12°. Les aubes musicales auront lieu du 1 au 23 août.

Exas à distance: couacs et stress.

Samedi: 3000 colis alimentaires, +1500 depuis le début. Dès 16.6, dispositif multisites. En tout, 16’000 colis en 6 semaines, = 207 t de nourriture, moitié de sans-papiers. Colis du cœur a récolté les coordonnées de 14’000 personnes (3700 avant), qui recevront des bons de 50 à 150 fr. pour de la nourriture.

MaP, – 50 à 85% de pollution pendant le c. Bcp de vélos achetés, autre façon de vivre.

Berne va se pencher sur la revalorisation des infirmiers-ères, aides-soignants, il faudrait en former davantage. Manifs antiracisme dans le monde entier. En G-B, la statue du négrier Edward Culstok a été déboulonnée et piétinée. Elle était encore debout? Un vote noir sous caution pour Joe Biden, qui veut restructurer la police, il pourrait nommer une femme noire comme vice-présidente.

500’000 personnes travaillent dans le domaine de la culture en Suisse, reprise en douceur. Les bibliothèques rouvrent lundi 8.6. Un signe fort. La Suisse déconfine presque tout, ce journal se termine.