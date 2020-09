Share this...

Pinterest Linkedin

Une farce, pour qui sait que dans une économie capitaliste, les patrons et non les employé.e.s, encore moins migrant.e.s, fixent les salaires. Solution pour l’UDC: exit la liberté de circulation, entraînant dans sa chute le paquet d’accords Bilatérales I et ses mesures d’accompagnement. Coup de hache dans le droit du travail: lesdites mesures renforcent les...