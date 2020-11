Blocus financier suisse sur deux associations d’entraide à Cuba

Share this...

«Les politiques commerciales des banques de la place helvétique deviennent de plus en plus complaisantes à l’égard des Etats-Unis. Elles appliquent fréquemment, et par obéissance anticipée, la politique américaine du blocus contre Cuba sans tenir compte des législations nationales, internationales ou même du respect de leurs propres clients», estiment mediCuba-Suisse et l’Association Suisse-Cuba (ASC). Cette...