Importante manifestation antifasciste à Bâle ce dernier samedi soir

Plus 3000 personnes ont pris part à la manifestation organisée par le comité «Basel Nazifrei» qui regroupe l’ensemble de la gauche extra-parlementaire bâloise et zurichoise le 28 novembre. Cette manifestation a été organisée en réaction à la répression qu’exerce la police et la justice bâloise à l’encontre d’une cinquantaine de manifestants (de gauche et d’extrême gauche) qui s’étaient opposés en 2018 au rassemblement du PNOS (organisation néo-nazie). La manifestation de 2018 s’était soldée par quelques violences. En effet, la police en voulant dissoudre la manifestation par la force avait tirée des balles en caoutchouc en direction des manifestants et deux personnes avaient été blessées gravement aux yeux.

C’est donc naturellement que de nombreuses personnes ont répondu à l’appel du comité «Basel Nazifrei» afin d’exprimer leur solidarité et leur opposition au fascisme. Avant le départ à la Theaterplazt, quelques discours ont été prononcés, dont celui d’une camarade de la section des Jeunes POP Bâlois (KJS Basel). Dans son discours elle a appelé «l’ensemble des manifestants à rester solidaires avec les antifascistes actuellement en procès». Selon elle, «nous ne pouvons pas compter sur l’Etat, car l’Etat est lui-même raciste et patriarcale dans son essence» et qu’il «protège les fascistes et criminalise l’antifascisme, comme lors de la manifestation de 2018 et des procès qui ont suivi». Elle a également ajouté que même avec ce contexte particulier de pandémie, il fallait absolument «continuer à lutter et qu’il était de notre devoir de prendre la rue et d’utiliser notre arme la plus puissante, à savoir la solidarité». Car il n’a jamais été aussi urgent de défendre le droit des travailleurs, des réfugiés et des opprimés. Elle a conclu son discours en appelant à continuer l’unité des forces progressistes et en rappelant que la lutte contre le fascisme se devait d’être internationaliste afin d’être couronnée de succès

Ldz