Droit des enfants migrants malmenés

Que cela soit dans le droit d’asile ou des étrangers, les enfants et les jeunes exilés nécessitent une protection particulière, comme le revendique la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE). Dans son dernier rapport, l’ODAE montre que les autorités suisses n’observent pas systématiquement cet intérêt supérieur de l’enfant et que son droit est plus restrictif que celui préconisé par la Cour européenne des droits de l’homme.

Regroupement familial problématique

Ceci est particulièrement le cas dans la protection du droit à la vie familiale. Pour exemple, le rapport montre que le Secrétariat aux migrations (SEM) a refusé le regroupement familial à une réfugiée érythréenne ayant obtenu l’admission provisoire en Suisse. Celle-ci n’a pu faire venir son fils de 16 ans réfugié au Soudan Le SEM a en effet considéré que s’il se trouvait dans «une situation très pénible», elle «était comparable à celle de nombreux autres jeunes dans ce pays». Son visa humanitaire lui a été refusé, alors qu’il vivait seul, sans abri ni statut de séjour régulier à Khartoum.

Le rapport note que le regroupement familial inversé – soit la possibilité pour des enfants d’obtenir que leurs parents étrangers les rejoignent dans leur pays d’accueil – n’est pas reconnu en Suisse. Selon le Tribunal fédéral, une telle possibilité est réservée aux seuls enfants suisses.

Enfants déracinés

Le rapport dénonce aussi les conséquences pour les enfants des renvois de familles: rupture des liens, déracinement ou encore interruption de la scolarité. Tel est le cas d’une requérante iranienne venue en Suisse en 2016 avec son enfant en bas âge. En 2020, le SEM a rejeté leur demande d’asile et a ordonné leur renvoi, alors que l’enfant fréquentait l’école depuis environ trois ans, parlait couramment le suisse-allemand et son intégration s’avérait complète. Dans son recours, qui reste pendant, devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), la représentante juridique de cette famille monoparentale a notamment reproché au SEM de s’être complètement abstenu de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enquête s’inquiète aussi du placement à l’aide d’urgence des personnes mineures. Une réalité récurrente: lors de la publication de son rapport d’observation (2016), l’ODAE romand dressait déjà le constat que «la Suisse n’est pas bonne élève en ce qui concerne le respect des droits de l’enfant».

L’Observatoire relève aussi que les services cantonaux des migrations ont des pratiques fort disparates, s’agissant de l’audition des enfants pendant les procédures. Certains considèrent qu’elle peut se faire par écrit ou l’intermédiaire d’une représentation et que les enfants partagent le sort de droit des étrangers de leurs parents. Pour faire primer cet intérêt supérieur de l’enfant, l’organisation propose la nécessité de procès formalisés et standardisés d’audition adaptés aux enfants. Elle défend aussi l’introduction du droit au «regroupement familial inversé» dans la loi et une protection spéciale contre les renvois en faveur des jeunes ayant passé la majeure partie de leur vie en Suisse.

Rapport à consulter sur www.beobachtungsstelle.ch