Pas déçus en bien…

Après une campagne qui fut celle d’une mobilisation jamais vue depuis longtemps, la déception est au rendez-vous: on aurait bien aimé être surpris d’un résultat démentant nos prévisions, puisque l’initiative pour des entreprises responsables, acceptée (comme espéré) par une petite majorité (40’000 voix d’avance) du peuple suisse, a été refusée (comme prévisible) par une majorité des cantons, l’initiative contre le financement des armes de guerre étant refusée par le peuple suisse et les cantons, mais acceptée à Genève, dans le Jura, à Bâle-Ville et à Neuchâtel. L’initiative pour des entreprises responsables ayant succombé à la vieille règle confédérale de la double majorité du peuple et des cantons, le contre-projet indirect entrera en vigueur, sans avoir été soumis au vote.

Ce texte est une tartufferie, un semblant de tout petit pas qui n’aurait même pas pu être fait si l’initiative n’avait exercé une pression et suscité une crainte suffisante pour que la droite parlementaire, et les multinationales elles-mêmes, se résolvent à le proposer.

Voilà donc la Suisse dotée d’une loi qu’il va falloir renforcer. Beaucoup renforcer. Sous pression européenne d’abord, puisque l’UE prépare une directive sur la responsabilité des entreprises qui, une fois adoptée et transcrite dans les droits nationaux des 27 Etats de l’Union, s’appliquera à toutes les entreprises actives sur son espace, y compris celles dont le siège est extérieur à l’UE. Cela, de toute évidence, concerne les multinationales dont le siège est en Suisse. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie appliquent déjà des dispositions comparables.

Le projet de l’UE comme les diretives britanniques et françaises (loi sur le «devoir de diligence»), ainsi que l’initiative suisse (mais pas le contre-projet) se basent sur les principes directeurs de l’OCDE et les Objectifs de développement durable de l’ONU. La loi française s’applique, comme l’initiative suisse le proposait, non seulement aux entreprises-mères mais aussi à leurs filiales et à leurs sous-traitants, et, toujours comme l’initiative le proposait, permet aux victimes d’actes délictueux ou criminels d’entreprises de les attaquer en justice. Mais sans doute les petits cantons de Suisse centrale et orientale préfèrent-ils que les multinationales suisses soient jugées à l’étranger plutôt qu’en Suisse: cette ouverture à l’Europe, on s’autorisera à la saluer. Avec peut-être un soupçon d’ironie – mais c’est celle de l’histoire…

«Nous les prendrons au mot»

Que faire d’un scrutin où la campagne finale des adversaires de l’initiative a précisément «ciblé» quelques petits cantons de Suisse centrale pour les faire basculer dans le camp du non? «Ce refus ne nous décourage pas, bien au contraire!», proclament les co-présidents du PS suisse. «Nous sommes plus que jamais solidaires et nous continuerons à lutter sans relâche contre les budgets en millions de la droite et contre les campagnes de peur menées par les lobbies des multinationales, en particulier dans les zones périphériques», martèle le duo. L’ouvrage doit rapidement être remis sur le métier. Et c’est bien ce qui va se passer, assurent les forces politiques et sociales qui ont porté l’initiative: Le PS et les Verts sont déjà à la tâche, préparant une ou plusieurs initiatives ciblant, pour, à terme, les interdire, les investissements des banques, assurances, fondations, caisses de retraite, nuisibles pour le climat et l’environnement, comme ceux dans les énergies fossiles ou la production d’électricité «sale»: La place financière suisse investit en effet quatre fois plus dans la production d’énergie à partir de charbon ou de gaz que dans les sources d’énergie renouvelable.

Les promesses des multinationales

Du côté des multinationales, du patronat, de la majorité du parlement, du Conseil fédéral, on assure qu’on va prendre au sérieux les critères éthiques que fait mine de poser le contre-projet indirect concocté in fine par le Conseil fédéral et les multinationales après avoir tout fait pour qu’un compromis crédible soit adopté par le parlement. «Nous les prendrons au mot», assure Amnesty International…Quel mot? celui de «responsabilité», par exemple? n