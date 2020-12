Vers le mariage civil pour toutes et tous

Après la nette majorité en faveur du mariage civil pour toutes et tous au Conseil national le 11 juin, le projet de loi a également été accepté cette semaine par le Conseil des Etats, qui a rejeté le changement constitutionnel demandé tactiquement par l’UDC. L’accès à la PMA (procréation médicalement assistée) pour les couples de femmes est maintenu. La question sera renvoyée au Conseil national afin de résoudre des divergences sur la question du don de sperme et de la présomption de maternité. «Cette décision intervient presque sept ans après le dépôt de l’initiative parlementaire de la verte libérale Kathrin Bertschy demandant l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, et plusieurs années après de nombreux autres pays européens», relève Amnesty international Suisse, qui parle d’une «décision historique pour l’égalité des droits».

«Ce vote est une immense victoire d’étape sur la voie vers l’égalité. Nous pouvons enfin espérer que la reconnaissance et la protection des personnes LGBT deviennent bientôt réalité, conformément à la volonté populaire», analyse Matthias Erhardt (Verts), vice-président du comité national Mariage civil pour toutes et tous.

Bémol de la part du comité national et de l’organisation suisse des lesbiennes (LOS). Le projet de loi n’instaure pas l’égalité totale des enfants issus des familles arc-en-ciel. (dont un des parents est LGBT) La femme mariée à la mère de l’enfant ne sera reconnue comme mère à la naissance de celui-ci que s’il a été conçu à l’aide d’une banque de sperme suisse reconnue. Cette réglementation exclura certains enfants de protection juridique complète dès la naissance. «De nombreux couples féminins ont des enfants grâce à des donneurs de sperme privés ou à l’étranger. Ces couples ne sont toujours pas protégés par la proposition du Conseil des Etats. La LOS réclame une loi qui rende justice aux réalités du mode de vie des lesbiennes. La loi récemment adoptée manque clairement cet objectif», précise l’association.