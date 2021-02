Le privé, allié mortel du Covid-19

«Les coupes dans le budget de la santé ont entraîné des pénuries de personnel et une réduction du nombre total de lits d’hôpitaux, tandis que l’augmentation des dotations des hôpitaux privés a été de pair avec une baisse des lits de soins intensifs, moins rentables pour les hôpitaux», affirme le rapport When the market becomes deadly de l’Observatoire européen des entreprises.

Le cas lombard

Citant une enquête du magazine politique et culturel britannique New Stateman, le rapport explique pourquoi une région aussi riche que la Lombardie a tant soufferte au printemps 2020 des effets du virus. Entre 2010 et 2020, le nombre de lits pour les patients aigus a baissé, passant de 7 pour 1000 personnes en 1990 à 2,6 en 2015.

Dans le même temps, si les hôpitaux privés disposaient de près de 30% du total des lits de soins aigus, ils n’avaient que 15% des lits de soins intensifs. «La capacité des hôpitaux privés à contribuer à la réponse face au Covid-19 était minimale. Ils étaient en effet habitués à laisser ce genre de choses aux hôpitaux publics», concluait le New Statesman.

Maisons de retraite impactées

Les effets de la privatisation ont été encore plus graves dans le cas des maisons de retraite médicalisées, dit Corporate Europe, où «celles-ci ont maintenu leurs coûts bas en embauchant très peu de personnel, souvent mal rémunéré, mal formé, percevant peu ou pas d’indemnités de maladie et n’ayant pas d’autre choix que de travailler occasionnellement dans plusieurs installations, ce qui a contribué à la propagation du virus.» Le rapport fait une mention spéciale du cas espagnol, où trois résidences sur quatre sont gérées par des entreprises privées, dont beaucoup sont financées par des fonds publics. Les décès de personnes âgées dans leur lit suite aux ordres du gouvernement de la Communauté de Madrid de ne pas transférer les malades dans les hôpitaux «auraient été impensables dans un système qui aurait davantage pensé au bien-être des personnes âgées qu’au profit de l’entreprise». Rappelons que dans toute l’Europe, environ 60% des décès dus au Covid-19 sont survenus dans ces types d’établissements.

Lobby pro santé privée

Parmi les responsables de cette dérive, Corporate Europe cite le lobby «prolifique» de la santé privée à Bruxelles, comme l’Union européenne des hôpitaux privés (UEHP), dont la mission est de promouvoir un «marché intérieur dans le domaine des soins de santé». Son conseil d’administration comprend le groupe français d’hôpitaux et cliniques privés ELSAN. Son vice-président est issu de l’association allemande des hôpitaux privés BDPK.

Le rapport relève aussi que le cabinet de conseil privé McKinsey, qui a joué un rôle important dans le processus de privatisation du système de santé public britannique, a approché la commissaire à la santé Stella Kyriakides au début du mois de mars dernier pour lui proposer d’aider à définir la réponse de l’UE à la pandémie. Depuis et en raison du secret des affaires, rien n’a plus filtré de cet éventuel partenariat, relève le rapport.

Dans ses recommandations, l’ONG réclame la fin de l’austérité dans la santé en Europe, mais aussi de restreindre les pressions en faveur de la libéralisation, de la commercialisation et de la privatisation, qui sapent les systèmes de santé publique et l’Etat-providence en général.

Infos complémentaires sur www.corporateeurope.org/en/ 2021/01/when-market-becomes-deadly