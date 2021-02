Un forum social virtuel réussi

Share this...

«Ce que nous venons de vivre est un maillon de cette chaîne de 20 ans du Forum Social Mondial, une étape de confirmation et de renforcement», explique Rita Freire, journaliste et communicatrice, responsable de Ciranda.net – plateforme d’information sur l’altermondialisation créée en 2001 – et membre du groupe de facilitation ayant organisé ce forum virtuel....