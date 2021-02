La pauvreté n’est pas un crime

Elle demande de corriger impérativement la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Depuis le 1er janvier 2019, une modification importante de cette loi est entrée en vigueur. Elle concerne la question de la perception d’une aide sociale et la possibilité des autorités de révoquer une autorisation de séjour, un permis L de courte durée ou un permis B valable 5 ans, si le titulaire doit recourir à une telle aide. Cette clause concerne aussi les permis C, d’établissement, qui pourraient être rétrogradés en permis B pour la même raison. Les personnes disposant d’un permis F (admission provisoire) et souhaitant obtenir un permis B sont également concernées, le critère de l’aide sociale étant une condition pour le passage à un statut moins discriminant. «Après dix ans de résidence en Suisse, il ne devrait plus être possible pour les autorités d’expulser une personne ou de rétrograder son autorisation d’établissement, simplement parce qu’elle touche l’aide sociale sans faute de sa part», dénonce l’Alliance.

«Toutes ces personnes vont être doublement pénalisées: se trouvant déjà en situation précaire, elles vont être l’objet de renvoi… ou alors poussées hypocritement à se trouver des ressources de façon clandestine, en particulier par un «emploi au noir», relevait le syndicat SIT, dans son bulletin Loi sur les étrangers et l’intégration: attention danger! de décembre 2019.

«Cette aggravation est non seulement injuste, mais aussi inhumaine: les étrangers concernés contribuent par leur travail indispensable à la prospérité (activité professionnelle et impôts). Je ne vois pas pourquoi l’égalité des droits et des montants ne devrait pas conduire à l’égalité des droits et des libertés. C’est une interprétation très discutable de la démocratie», dénonce une signataire de l’appel. «Les travailleurs que l’on a fait venir de l’étranger sont tous des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas un objet dont on doit se débarrasser lorsqu’on n’en a plus besoin. Ces personnes ont beaucoup contribué à notre prospérité. Pour les bourgeois, seul leur propre profit compte, tout le reste ne les regarde pas. Il est incompréhensible que le PLR doive copier tout ce que fait l’UDC», souligne un autre signataire.

Rappelons que le recours à l’aide sociale peut aussi entraîner un refus par les autorités d’une naturalisation.

