À l’appel de huit organisations professionnelles, dont la faîtière des produc teurs.trices des arts vivants du canton de Vaud et son équivalente pour le théâtre indépendant et professionnel genevois, les travailleurs.euses de la culture se rassembleront à travers toute la Suisse romande, ce samedi 13 février. Soit près d’un an après la première annonce de fermeture touchant les lieux culturels.

Format Flash mob

Ce jour-là, des rassemblements de quinze minutes se tiendront à 15h dans les principales villes romandes. Cette action coordonnée, baptisée no culture, no future (pas de culture, pas de futur) vise à alerter les autorités et l’opinion publique sur la nécessité d’agir rapidement pour soutenir le secteur, de nouveau à l’arrêt depuis trois mois. «Si des indemnités ont été mises en place, force est de constater que, dans les faits, elles sont insuffisantes et souvent inadaptées aux réalités des métiers de la culture», se désolent les organisateurs.trices.

La mobilisation servira de rampe de lancement à la campagne de diffusion d’une lettre ouverte. Signée par plus d’une centaine d’associations professionnelles et de lieux culturels (accessible dès samedi sur le site: noculturenofuture.ch), la missive explique les difficultés que ces travailleur.euses doivent affronter. Elle revendique plusieurs mesures urgentes pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire ainsi que décisions à prendre par les autorités pour y faire face. Parmi ces revendications, la réouverture progressive au public des lieux culturels, la prolongation des délais-cadres du chômage. Ou encore la simplification et l’accélération des démarches administratives.

A Genève, l’évènement se tiendra à la Place du Molard. A Lausanne, rendez-vous est pris à la Place de l’Europe. D’autres localisations et informations devraient être disponibles, dès vendredi, sur le site internet de l’action.