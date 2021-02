Les désastres de l’huile de palme

Quelle est la direction économique prise par l’Indonésie?

Kartini SalmonL’Indonésie est très agressive dans l’ouverture de ses marchés aux investissements étrangers. Elle participe activement à de nombreux accords commerciaux, tels que l’APE UE-Indonésie, l’accord commercial Asie-Pacifique, l’AELE-Indonésie, etc. Non seulement ces accords réglementent le commerce des marchandises, mais ils offrent aussi beaucoup de protection et de droits aux grandes entreprises et investisseurs. Cela se reflète dans les changements de la législation nationale, l’adoption de la loi omnibus. Une loi minière favorisant les investissements, les infrastructures et les industries extractives. Et menaçant les droits des travailleurs, des paysans et de l’environnement.

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus dans ce développement?

Le rythme de la destruction de l’environnement qui menace tant de vies et de moyens de subsistance des gens juste pour accommoder quelques magnats et multinationales. Les gens sont déplacés, il y a tant de catastrophes climatiques qui se produisent dans les pays en développement: feux de forêt, inondations, sécheresses. Dans le même temps, les menaces contre les communautés, les militants et les journalistes qui remettent en cause cet état de fait se multiplient. Et tout cet accaparement de terres et cette destruction de l’environnement sont légalisés par des lois et règlements ainsi que des accords de libre-échange.

Que pensez-vous des politiques de libre-échange, du point de vue des agriculteurs et populations rurales indonésiennes?

Les politiques de libre-échange ont toujours consisté à donner plus de droits et de protection aux sociétés multinationales et aux investisseurs… De nombreux accords commerciaux sont utilisés pour faciliter la privatisation et la commercialisation des ressources agricoles: terre, eau, semences. Ils sont également employés pour réduire l’offre excédentaire de produits agroalimentaires par des réductions tarifaires.

Pour les agriculteurs et les populations rurales, les accords de libre-échange sont résolument préjudiciables. Non pas que nous n’ayons pas besoin du commerce. Mais du point de vue de la souveraineté alimentaire, nous devons renforcer et protéger le marché local, alors que les accords de libre-échange ont l’effet inverse. Ils affaiblissent la protection étatique des prix et du marché local. Ils mettent les agriculteurs et la population rurale en concurrence directe avec les grandes entreprises sans aucune protection.

Quelles sont les menaces pesant les peuples indigènes?

La vie des peuples indigènes et des communautés rurales est très interconnectée et dépend de l’environnement dans lequel ils vivent. Leur habitat est détruit à un rythme rapide par les plantations à grande échelle, l’exploitation minière, le développement des infrastructures. Rien qu’en 2020, il y a eu plus de 240 conflits liés à la terre en Indonésie, les cas de plantations de palmiers à huile étant les plus fréquents.

Quels seront les effets concrets de l’accord avec l’AELE?

L’accord avec l’AELE aggrave considérablement la situation des petits producteurs de denrées alimentaires en Indonésie. En obligeant l’Indonésie à devenir membre de l’UPOV91 (Convention sur les semences, ndlr), elle menace la liberté des agriculteurs de conserver, de sélectionner et d’échanger leurs propres semences…

Entre-temps, l’AELE va aussi augmenter les importations de poisson congelé de Norvège et d’Islande en Indonésie en supprimant les droits de douane sur plus de 80% des produits en provenance des pays de l’AELE et destinés à l’Indonésie, y compris le poisson. Actuellement, 60% des importations totales de saumon en Indonésie proviennent de Norvège et près de 70% des exportations de poisson d’Islande se font vers l’Indonésie, ce qui en fait un marché intéressant pour le secteur de la pêche des pays de l’AELE. Cela risque d’entraîner une concurrence inégale pour les quelque 3 millions de petits pêcheurs indonésiens.

Que pensez-vous du label RSPO?

La RSPO (1) est une réponse de l’industrie de l’huile de palme aux conflits et aux problèmes environnementaux, en particulier la déforestation, qui sont nés de l’expansion très rapide des plantations industrielles, notamment en Indonésie et en Malaisie, au cours des 20 dernières années. Mais les procédures, principes et critères de la RSPO sont souvent très difficiles à comprendre pour les communautés… C’est un grand avantage pour les entreprises qui cherchent à obtenir la certification, et souvent une source de frustration pour les communautés.

Un autre aspect problématique est que la RSPO n’est pas un outil efficace pour résoudre l’accaparement croissant des terres et la plantation de plus de monocultures pour l’exportation. Elle ne remet pas en cause la logique de l’industrie de l’huile de palme qui consiste à étendre toujours plus les plantations et les marchés. Je pense que parler de «durabilité» sans remettre en question les aspects de l’expansion de la monoculture à grande échelle est du «greenwashing». Les entreprises se renforcent grâce à des mécanismes comme la RSPO, et la lutte des communautés pour résister à l’accaparement des terres, pour défendre leurs territoires, devient plus difficile…

Vos priorités pour améliorer la situation des paysans et des populations autochtones, en matière de souveraineté alimentaire et d’accès à la terre?

Il est urgent de résoudre les conflits fonciers qui opposent les paysans et les indigènes aux entreprises. De revoir et d’évaluer toutes les autorisations accordées aux industries et infrastructures extractives qui violent la terre et le territoire des populations et rendre la terre aux communautés. Il doit y avoir une protection des prix et un soutien au marché local. Nous pouvons commercer sans toutes les règles et réglementations restrictives des accords de libre-échange.

Que pouvons-nous réaliser en Suisse pour améliorer la situation en Indonésie et renforcer votre travail?

Renforcer et construire la solidarité avec le peuple indonésien en soutenant l’appel des Organisations de la société civile (OSC), des femmes, des agriculteurs, des pêcheurs et des groupes syndicaux indonésiens à mettre fin aux accords de libre-échange. Qui continuent à affecter la vie des gens et l’environnement. Exposer et tenir responsables les entreprises basées en Suisse comme Syngenta, Nestlé et d’autres, ainsi que les investisseurs, pour les dommages qu’ils ont causés à l’environnement, au climat et aux populations de pays comme l’Indonésie. n

1 Table ronde sur l’huile de palme durable, organisation internationale conduisant à la mise sur le marché d’huile de palme certifiée durable (ou CSPO, Certified Sustainable Palm Oil).