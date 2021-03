Accord de libre-échange sur le fil

L’accord de libre-échange entre la Suisse et l’Indonésie a été finalement accepté ce 7 mars, mais à une courte majorité de 51,6%. En Suisse romande, tous les cantons l’ont même refusé, à l’exception du Valais.

«Nous sommes convaincus que cela va changer la politique de commerce extérieur de notre pays. Les accords de libre-échange qui ne comportent pas de chapitres efficaces et effectifs sur le développement durable, ainsi que de normes sociales et environnementales claires ne sont plus en mesure d’obtenir un soutien majoritaire», assure Thomas Stadler, responsable de campagne pour les référendaires.

Celui-ci prend rendez- vous et annonce d’ores et déjà un référendum contre l’accord de libre-échange avec les Etats sud-américains du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay). «Dans cet accord également, il n’y a pas de critères de durabilité obligatoires. Les réductions tarifaires sur le soja, le bœuf, la volaille et les pesticides, alimenteraient davantage la destruction de la nature. Et une fois de plus, les vastes monocultures, les incendies massifs et la déforestation sont désastreux pour l’environnement et le climat», souligne-t-il.