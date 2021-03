Le Conseil des Etats contre les femmes

Passant en force, le Conseil des Etats s’est prononcé cette semaine pour un relèvement de l’âge de la retraite de 64 à 65 ans dans le cadre d’AVS 21. Cette proposition devrait permettre de réaliser 1,4 milliard de francs d’économies dans l’AVS d’ici à 2030. En échange, les femmes nées entre 1959 et 1967, bénéficieront des mesures compensatoires minimimales. Celles-ci s’élèveront au final à 430 millions de francs par an, soit un montant nettement inférieur aux 700 millions prévus par le Conseil fédéral.

«Avec le projet issu des travaux de la commission, on fait porter aux femmes le poids des économies que l’on souhaite faire dans l’AVS, et on peut vraiment se demander ce qui justifie ce choix-là, qui revient à leur faire porter le poids de ces économies alors qu’elles continuent d’assurer 70% du travail non rémunéré, du travail de soin, du travail d’éducation des enfants. Comment reconnaît-on cela, comment valorise-t-on cela? Pour l’instant, aucune réponse n’est apportée à ces questions. Il n’y a aucune garantie que les femmes trouvent dans leur retraite la vie digne à laquelle elles auraient droit après avoir tant contribué à la société au cours de leur existence», a plaidé en vain la Conseillère aux Etats écologiste (GE), Liza Mazzone.

Cette décision a sucité l’ire de l’Union syndicale suisse (USS), qui venait de déposer le jour même une pétition «Pas touche aux rentes des femmes!», forte de plus de 300’000 signatures contre la réforme. La faitière dénonce aussi la flexibilisation de l’âge de départ en retraite fixée par le Conseil des Etats, qui prévoit un départ anticipé à partir de 63 ans, là où le Conseil fédéral proposait 62 ans. «Là aussi, les femmes font les frais de cette décision: alors qu’une flexibilisation à partir de 63 ans seulement ne change rien pour les hommes, elle signifie pour les femmes la perte d’une année d’anticipation possible», relève la faîtière, qui attend que le Conseil national corrige drastiquement le projet.