Pétition pour un chômage assuré à 100%

Le 18 décembre 2020, le Parlement a adopté un article supplémentaire dans la loi Covid-19. Celui-ci prévoit que pour les personnes en réduction de l’horaire de travail (RHT), qui ont un revenu inférieur à 3470 frs, une indemnité équivalente à 100% de leur revenu (au lieu de 80% ordinairement) soit versée. Cette réglementation est en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020 et est limitée au 31 mars 2021. Pour l’Alliance contre la ségrégation sociale, qui regoupe, entre autres, les Associations de défense des chômeurs (ADC) vaudoise et genevoise, il faut faire plus.

Elle lance une campagne nationale en faveur des chômeurs «normaux», en demandant aussi des indemnités à 100% du revenu pour toute personne au bénéfice d’un revenu inférieur ou égal aux 2/3 du salaire médian (soit 4300 frs mensuels). «Le système d’amputation du revenu lié au chômage (70% ou 80% du salaire selon les cas, ndlr) met très concrètement en danger les ressources des personnes à très bas salaires: les personnes sous-payées ou mal payées, les personnes à temps (très) partiel… Dans ces catégories, on trouve une surreprésentation de femmes. Il faut que cela change! Il nous faut un revenu minimum au chômage, c’est-à-dire qu’il faut pérenniser et généraliser ce que prévoit ce dispositif temporaire lié au Covid», estime l’alliance.