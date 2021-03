Un filet social à renforcer

Cette semaine, les CSP romands (Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne-Jura), qui ont distribué 2 millions de francs entre mars et décembre, ont rappelé les difficultés de vie des personnes ayant perdu leur emploi durant cette période.

«Même avec un permis de séjour valable, l’accès à l’aide sociale a été rendu objectivement problématique du fait de la crainte de répercussions négatives sur des demandes de renouvellement de permis de séjour, de regroupement familial ou concernant une transformation de permis B en permis C. Quant aux ménages suisses ou constitués de personnes avec permis C, ils ont été bien en peine pour accéder à des aides… qui n’existaient pas pour eux. Cela a touché en particulier les personnes qui, malgré une perte de revenu, n’étaient pas éligibles à l’aide sociale, leur revenu s’avérant malgré tout supérieur au minimum vital selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS)», a souligné Alain Bolle, directeur du CSP Genève. Et la crise ne devrait pas cesser, du fait de l’augmentation du chômage, atteignant 3,6% en février 2021 (+42,5% de personnes inscrites auprès des Offices régionaux de placement par rapport au mois correspondant de l’année précédente).

Le CSP craint désormais «l’effet retard» pour les personnes qui, jusqu’ici, ont tenu le choc en ajournant leurs factures ou en empruntant. «Nous nous attendons à de nombreuses situations de surendettement», a prévenu Caroline Regamey, chargée de recherche au CSP. Face à cette situation, le CSP fait plusieurs recommandations.

Il demande ainsi d’élargir le socle de l’aide sociale «pour y faire accéder les personnes qui ne sont pas ayant droit actuellement», mais aussi de mettre en place un «filet humanitaire» afin de concrétiser l’article 12 de la Constitution fédérale. Il veut aussi permettre aux personnes de nationalité étrangère de pouvoir accéder en tout temps aux aides sociales sans mettre en péril leur statut, faciliter l’accès à l’information et aux aides à disposition, octroyer de façon automatique les aides qui pourraient l’être et enfin garantir un minimum vital unifié, y compris lors des urgences.