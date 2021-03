Le Conseil fédéral rejette les initiatives sur les pesticides

Les citoyens suisses se prononceront le 13 juin 2021 sur deux initiatives populaires (voir Gauchebdo, n°12). L’initiative «Pour une eau potable propre» prévoit de n’accorder de paiements directs fédéraux qu’aux agriculteurs qui se soumettent aux conditions suivantes: n’employer aucun produit phytosanitaire, ne nourrir leurs animaux que de fourrages provenant de leur propre ferme et renoncer à tout emploi préventif ou régulier d’antibiotiques. L’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» veut interdire purement et simplement les produits phytosanitaires en Suisse, dans la production et la transformation des denrées alimentaires.

Sans surprise, le Conseil fédéral s’oppose aux deux textes comme l’a martelé cette semaine devant la presse Guy Parmelin, président de la Confédération. Reprenant les arguments de l’Union des paysans suisses (USP), la plus grosse faîtière du secteur, le gouvernement estime notamment que la deuxième initiative restreindrait l’importation de produits disponibles, limitant le choix des consommateurs et augmentant les prix. Guy Parmelin a aussi mis en avant les dernières décisions du parlement.

Les deux chambres ont approuvé l’initiative parlementaire «Réduire le risque de l’utilisation de pesticides», un projet modifiant les lois sur les produits chimiques, l’agriculture et la protection des eaux. Pour y parvenir, la Confédération va mettre en place un système d’information central sur l’utilisation des produits phytosanitaires et des produits biocides. Les risques liés aux produits phytosanitaires devraient être ainsi réduits de 50% d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2021 à 2025. En cas de risques inacceptables, le Conseil fédéral devra définir une trajectoire de réduction allant au-delà de 2027.

Rappelons que Bio suisse, l’Association des petits paysans suisses(VKMB) ou Uniterre sont contre la première initiative, mais en faveur de la seconde.