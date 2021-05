Dumping dans la livraison tous-ménages

Créée en 1973, Epsilon est une entreprise suisse active dans le portage de journaux et la distribution d’imprimés publicitaires (distribution non adressée ou DNA). Elle est leader sur ce marché en Suisse romande dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg. Cette entreprise appartient à 100% à La Poste. Epsilon emploie 600 collaborateurs et collaboratrices en Suisse romande. Il y a deux ans, le syndicat Syndicom a constaté des manquements majeurs dans le respect des conditions de travail et de salaires: salaire aux volumes, heures de travail et indemnités non payées et travail au noir. La Poste s’est engagée alors dans un processus de réforme, auquel Syndicom a contribué, avec notamment l’introduction d’un salaire horaire. Aujourd’hui, Epsilon et la Poste proposent un salaire horaire de 17.44 francs (brut) pour ses filiales vaudoises et bourgeoisies, alors qu’il se monte à 23 francs de l’heure à Genève, suite à la votation sur le salaire minimum.

«Ce montant est choquant pour tout travail en Suisse et inadmissible pour une entreprise de la confédération. Ce nouveau salaire représente une perte d’un tiers à une moitié de revenu pour des travailleurs et travailleuses déjà parmi les plus précaires du marché du travail. L’entreprise prévoit également de supprimer l’assurance perte de gain maladie dont bénéficient les employé.e.s. Un très mauvais signal dans une situation de crise économique et sanitaire. Les conditions de travail telles que proposées actuellement par Epsilon SA et La Poste Suisse ne permettent pas aujourd’hui de vivre dignement», estime Syndicom.

Devant le refus de La Poste Suisse de revenir sur sa décision de baisse salariale, le syndicat a décidé de se retire des négociations relatives à cette consultation. Dans les cantons concernés, des interpellations ont été déposées comme celle du socialiste Jean Tschopp au Grand Conseil vaudois le 20 avril. Celui-ci demande si le gouvernement prévoit d’approcher La Poste à ce sujet, s’il envisage de se coordonner avec les gouvernements genevois et fribourgeois pour demander à La Poste de garantir des conditions de travail correctes pour le personnel d’Epsilon ou enfin d’édicter un contrat type de travail (CTT) cantonal. Affaire pas encore pliée.